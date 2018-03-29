Ещё
«Архыз» закрывает горнолыжный сезон праздником «Спасибо, горы!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Архыз» закрывает горнолыжный сезон праздником «Спасибо, горы!» 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Закрытие горнолыжного сезона на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии отметят развлекательной программой «Спасибо, горы!», которая пройдет на верхней станции канатной дороги «Млечный путь» на высоте 2240 метров 31 марта.
«Интерактивная развлекательная программа «Спасибо, горы!» позволит каждому гостю от всей души поблагодарить природу за великолепные горные склоны Архызского ущелья, пять зимних сезонов назад позволивших открыть здесь новый горнолыжный курорт. В свою очередь, ВТРК «Архыз» скажет спасибо своим гостям за любовь и преданность курорту: на текущий момент суммарный туристический поток на площадку составил около 800 тысяч посетителей со всей России», — говорится в сообщении компании «Курорты Северного Кавказа».
В программе праздника запланированы марафоны и флешмобы, а также будет работать тематическая фотозона. На верхней станции канатной дороги «Млечный путь» также будут угощать блюдами кавказской кухни и проведут дискотеку.
В воскресенье, 1 апреля, для туристов еще будут открыты трассы и канатные дороги в туристической деревне Романтик, а уже со 2 апреля «Архыз» начнет подготовку к летнему сезону отдыха.
«Это Кавказ»: последние новости
На леднике Эльбруса могут организовать летнюю зону катания для любителей горных лыж Кавминводы готовятся к высокому курортному сезону по-европейски В летнем расписании владикавказского аэропорта появится рейс в Симферополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян предложили ввести новый вид наказания92
Британию встревожила российская «Мертвая рука»263
В последний раз17
Чиновников наказали за банкет в день траура89
«С чего это я должен их жалеть?»604
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
01:18
В метро Москвы засняли «богиню»
Общество
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение