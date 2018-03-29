«Архыз» закрывает горнолыжный сезон праздником «Спасибо, горы!»

Закрытие горнолыжного сезона на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии отметят развлекательной программой «Спасибо, горы!», которая пройдет на верхней станции канатной дороги «Млечный путь» на высоте 2240 метров 31 марта.

«Интерактивная развлекательная программа «Спасибо, горы!» позволит каждому гостю от всей души поблагодарить природу за великолепные горные склоны Архызского ущелья, пять зимних сезонов назад позволивших открыть здесь новый горнолыжный курорт. В свою очередь, ВТРК «Архыз» скажет спасибо своим гостям за любовь и преданность курорту: на текущий момент суммарный туристический поток на площадку составил около 800 тысяч посетителей со всей России », — говорится в сообщении компании «Курорты Северного Кавказа».

В программе праздника запланированы марафоны и флешмобы, а также будет работать тематическая фотозона. На верхней станции канатной дороги «Млечный путь» также будут угощать блюдами кавказской кухни и проведут дискотеку.

В воскресенье, 1 апреля, для туристов еще будут открыты трассы и канатные дороги в туристической деревне Романтик, а уже со 2 апреля «Архыз» начнет подготовку к летнему сезону отдыха.