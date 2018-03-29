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«Аэрофлот» начал продажу субсидируемых билетов в Симферополь, Калининград и города Дальнего Востока
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«Аэрофлот» начал продажу субсидируемых билетов в Симферополь, Калининград и города Дальнего Востока 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Фото: Новый Омск
Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов по субсидируемым тарифам на рейсы в Симферополь, Калининград и города Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Аэрофлот» открывает продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград», — говорится в сообщении.
Уточняется, что воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III групп, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида. Перелет необходимо осуществить с 29 марта по 1 декабря 2018 г. Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести в офисах собственных продаж авиакомпании, а также в уполномоченных агентствах.
«Помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания «Аэрофлот» продолжает продажу авиабилетов в рамках собственной программы «плоских тарифов». Билет по фиксированному — «плоскому» тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 г. программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и пунктами Дальнего Востока», — отметили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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