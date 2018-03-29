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Туристы наблюдали за самолетом прямо с пляжа. Когда он взлетел, людей просто сдуло в море
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Туристы наблюдали за самолетом прямо с пляжа. Когда он взлетел, людей просто сдуло в море 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Пляж Махо, расположенный в юго-западной части острова Сен-Мартен, не зря считается одним из самых экстремальных во всем мире. Дело в том, что он вплотную примыкает к взлетно-посадочной полосе местного аэропорта, и толпы туристов могут буквально дотронуться до взлетающего самолета прямо с берега.
Но в этот раз зрители не рассчитали мощности взлетающего авиалайнера. Массивный Боинг-747 некоторое время готовится, прогревая двигатели. Людей в кадре становится все больше — еще бы, всем хочется поближе взглянуть на такую махину, которая вот-вот поднимется в небо!
Смотрите внимательно. Четыре огромные турбины ревут все громче и громче, но никто и не думает отойти в сторону. И вот начинается шоу: самолет начинает набирать скорость, создавая невероятно сильную струю воздуха. В результате большая часть собравшихся буквально слетает с пляжа прямиком в океан!
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