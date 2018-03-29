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В модернизацию нижегородского аэропорта вложат 220 млн рублей
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В модернизацию нижегородского аэропорта вложат 220 млн рублей 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
220 млн рублей будет потрачено в 2018 году на модернизацию международного аэропорта Стригино. Основная часть средств пойдет на обновление парка спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе Стригино.
«Ежегодно Международный аэропорт Стригино принимает инвестиционную программу, в связи с тем, что к нам предъявляют жесткие требования, связанные с обслуживанием и безопасностью пассажиров», — подчеркнул исполнительный директор Международного аэропорта Стригино Денис Букин.
По его словам, деньги выделены как на капитальное строительство новых объектов или ремонт уже существующих, так на закупку оборудования. В 2018 году будет приобретен новый деайсер и подметательно-продувочная машина. Около 100 млн рублей планируется вложить в закупку оборудования для обеспечения авиационной безопасности, а также в модернизацию объектов аэропорта.
Напомним, в нижегородском аэропорту появились мнемосхемы для слабовидящих пассажиров.
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