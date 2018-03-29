В модернизацию нижегородского аэропорта вложат 220 млн рублей

220 млн рублей будет потрачено в 2018 году на модернизацию международного аэропорта Стригино. Основная часть средств пойдет на обновление парка спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе Стригино.

«Ежегодно Международный аэропорт Стригино принимает инвестиционную программу, в связи с тем, что к нам предъявляют жесткие требования, связанные с обслуживанием и безопасностью пассажиров», — подчеркнул исполнительный директор Международного аэропорта Стригино Денис Букин.

По его словам, деньги выделены как на капитальное строительство новых объектов или ремонт уже существующих, так на закупку оборудования. В 2018 году будет приобретен новый деайсер и подметательно-продувочная машина. Около 100 млн рублей планируется вложить в закупку оборудования для обеспечения авиационной безопасности, а также в модернизацию объектов аэропорта.

Напомним, в нижегородском аэропорту появились мнемосхемы для слабовидящих пассажиров.