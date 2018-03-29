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В Малгобеке появится первый санаторно-курортный комплекс в 2020 году
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В Малгобеке появится первый санаторно-курортный комплекс в 2020 году 

ТАСС 17 минут назад
МАГАС, 29 марта. /ТАСС/. Первый санаторно-курортный комплекс стоимостью около 1 млрд рублей появится в городе воинской славы Малгобеке (Ингушетия) в 2020 году. Строительство новой здравницы будет вестись в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы», сообщила пресс-служба главы региона Юнус-Бека Евкурова.
"Сегодня оздоровительный туризм наравне с экстремальным, культурным и гастрономическим является одним из перспективных направлений в Ингушетии. Мы направили свои предложения по включению проекта санаторно-курортного комплекса в Малгобекском районе в новую ФЦП, которую разрабатывает Ростуризм, и наш проект был отобран", — приводит пресс-служба слова Евкурова.
Как сообщается, проект предполагается реализовать именно на территории Малгобекского района, где расположены источники лечебных и термальных вод. В новом комплексе можно будет пройти полный курс различных лечебных процедур, а также получить профилактические процедуры.
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