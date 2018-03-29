АТОР: Чаще всего россияне обращались за медпомошью по страховке в Турции и Таиланде в 2017 г.

Российские туристы на отдыхе за рубежом в 2017 г. чаще всего обращались за медицинской помощью по страховому полису в Турции Таиланде . Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные страховых компаний.

«Страхование выезжающих за рубеж туристов в России является обязательным. Минимальный лимит страхового полиса регулируется законом и составляет не менее 2 млн руб. на человека по курсу Центробанка . По сводным данным страховых компаний, в 2017 г. наибольшее число страховых случаев произошло в Турции. Российский турпоток в Турцию в 2017 г. значительно опережал показатели по другим странам в выездном туризме в России, и поэтому обращений за медпомощью здесь больше в силу именно этого фактора», — говорится в сообщении.

Страховщики также отмечают, что не только большой объем турпоткока влияет на первое место Турции по числу обращений застрахованных, но и особенности отдыха в этой стране. «Большое количество обращений застрахованных туристов за медпомощью в Турции связано также и с особенностями отдыха в отелях с системой „все включено“ и с высокой доступностью и простотой получения медицинской помощи в этой стране, где врачебный кабинет есть практически в каждом отеле», — отмечается в материале.

На втором месте по количеству обращений — Таиланд. В АТОРе напомнили, что эта страна завоевала второе место после Турции по объему принятых из России туристов в 2017 г. Помимо большого турпотока, на количество обращений за медпомощью здесь также влияют и жаркий климат, и местная экзотическая кухня.

Болгария, Доминикана, Вьетнам, Испания, ОАЭ, Индия, Тунис, «Далее в рейтингах страховых компаний следуют Греция Кипр . Стоит отметить, что рейтинг по странам во многом зависит от портфеля направлений страховой компании, тем не менее, общие тенденции по типам обращений одинаковы», — добавляется в сообщении.

Также уточняется, что наибольшее число обращений от застрахованных туристов касались заболеваний, которые требовали амбулаторной медицинской помощи. Это различные виды вирусных заболеваний, кишечных инфекций. В десятки раз реже поступали обращения в связи с заболеваниями, требующими стационарной медицинской помощи (госпитализация). Далее в рейтинге с небольшой долей (до 5-7%) следует эвакуация (как досрочная, так и после продолжительного лечения в месте отдыха) и посмертная репатриация. Страховщики также производили выплаты по случаям утраты, утери, повреждения или задержки багажа, по риску страхования от несчастного случая (ожоги, инвалидность или смерть), компенсации расходов при возникновении гражданской ответственности туриста (когда турист причинил вред имуществу или здоровью третьих лиц) и другим рискам.