В поселке Пунань открылся Ляньюньганский фестиваль сельского туризма 2018

Ляньюньган /пров. Цзянсу/, 28 марта / Синьхуа / — Ляньюньганский фестиваль сельского туризма 2018 года открылся сегодня в гигантской теплице хозяйства «Цзижуйюань» на территории зоны аграрного производства и экологического туризма в поселке Пунань района Хайчжоу городского округа Ляньюньган провинции Цзянсу /Восточный Китай/.

У горожан появилась возможность познакомиться ближе с укладом крестьянской жизни, насладиться очарованием деревни.

Ляньюньган /пров. Цзянсу/, 28 марта /Синьхуа/ — Ляньюньганский фестиваль сельского туризма 2018 года открылся сегодня в гигантской теплице хозяйства «Цзижуйюань» на территории зоны аграрного производства и экологического туризма в поселке Пунань района Хайчжоу городского округа Ляньюньган провинции Цзянсу /Восточный Китай/.

У горожан появилась возможность познакомиться ближе с укладом крестьянской жизни, насладиться очарованием деревни.

Ляньюньган /пров. Цзянсу/, 28 марта /Синьхуа/ — Ляньюньганский фестиваль сельского туризма 2018 года открылся сегодня в гигантской теплице хозяйства «Цзижуйюань» на территории зоны аграрного производства и экологического туризма в поселке Пунань района Хайчжоу городского округа Ляньюньган провинции Цзянсу /Восточный Китай/.

У горожан появилась возможность познакомиться ближе с укладом крестьянской жизни, насладиться очарованием деревни.

Ляньюньган /пров. Цзянсу/, 28 марта /Синьхуа/ — Ляньюньганский фестиваль сельского туризма 2018 года открылся сегодня в гигантской теплице хозяйства «Цзижуйюань» на территории зоны аграрного производства и экологического туризма в поселке Пунань района Хайчжоу городского округа Ляньюньган провинции Цзянсу /Восточный Китай/.

У горожан появилась возможность познакомиться ближе с укладом крестьянской жизни, насладиться очарованием деревни.