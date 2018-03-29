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В поселке Пунань открылся Ляньюньганский фестиваль сельского туризма 2018
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В поселке Пунань открылся Ляньюньганский фестиваль сельского туризма 2018 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ляньюньган /пров. Цзянсу/, 28 марта /Синьхуа/ — Ляньюньганский фестиваль сельского туризма 2018 года открылся сегодня в гигантской теплице хозяйства «Цзижуйюань» на территории зоны аграрного производства и экологического туризма в поселке Пунань района Хайчжоу городского округа Ляньюньган провинции Цзянсу /Восточный Китай/.
У горожан появилась возможность познакомиться ближе с укладом крестьянской жизни, насладиться очарованием деревни.
Ляньюньган /пров. Цзянсу/, 28 марта /Синьхуа/ — Ляньюньганский фестиваль сельского туризма 2018 года открылся сегодня в гигантской теплице хозяйства «Цзижуйюань» на территории зоны аграрного производства и экологического туризма в поселке Пунань района Хайчжоу городского округа Ляньюньган провинции Цзянсу /Восточный Китай/.
У горожан появилась возможность познакомиться ближе с укладом крестьянской жизни, насладиться очарованием деревни.
Ляньюньган /пров. Цзянсу/, 28 марта /Синьхуа/ — Ляньюньганский фестиваль сельского туризма 2018 года открылся сегодня в гигантской теплице хозяйства «Цзижуйюань» на территории зоны аграрного производства и экологического туризма в поселке Пунань района Хайчжоу городского округа Ляньюньган провинции Цзянсу /Восточный Китай/.
У горожан появилась возможность познакомиться ближе с укладом крестьянской жизни, насладиться очарованием деревни.
Ляньюньган /пров. Цзянсу/, 28 марта /Синьхуа/ — Ляньюньганский фестиваль сельского туризма 2018 года открылся сегодня в гигантской теплице хозяйства «Цзижуйюань» на территории зоны аграрного производства и экологического туризма в поселке Пунань района Хайчжоу городского округа Ляньюньган провинции Цзянсу /Восточный Китай/.
У горожан появилась возможность познакомиться ближе с укладом крестьянской жизни, насладиться очарованием деревни.
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