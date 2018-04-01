За льготными авиабилетами выстроились очереди

Программы субсидируемых полетов из различных регионов России в центральную ее часть действует почти десять лет, с 2009 года, и многие пенсионеры и студенты с нетерпением ждут начала продаж билетов за полцены. В этом году подписание нормативных актов немного запоздало. И продажи открылись не с первого марта, а позже. Что в том числе и вызвало немалый ажиотаж. Во Владивостоке желающие купить дешевый билет, стояли ночами в очереди. Или искали возможность оформить их через агентов перевозчика, которые берут комиссионные, что увеличивает цену билета на тысячу.

Очень много покупателей и в кассах Хабаровского аэропорта , рассказала "РГ" начальник пресс-службы Хабаровского аэропорта Марина Кравченко . Чтобы справиться с ажиотажем, перешел на ежедневный режим работы офис продаж в Петропавловске-Камчатском . Новый график останется до 30 апреля.

К слову сказать, не все перевозчики стали ждать официального заключения договора с Росавиацией . В расчете на то, что он все равно будет, авиакомпания "Якутия" начала продажи 17 марта. В первый же день ею было продано больше трех тысяч билетов. Хотя программа предполагает, что воспользоваться льготным тарифом можно до 1 декабря, наибольшим спросом пользуются летние перелеты.

В прошлые годы ажиотаж тоже возникал. Повышенным спросом пользовались льготные билеты в Крым , когда программа субсидируемых полетов в этот регион только открылась. Тогда Росавиация поясняла, что "не имеет полномочий на принуждение перевозчиков к заключению на определенных условиях договора воздушной перевозки". Было рекомендовано обращаться в представительства авиакомпаний или использовать официальные сайты перевозчиков.

Росавиация только заключает договоры с авиакомпаниями на выполнение самих субсидируемых полетов, следит, чтобы ничего не нарушалось, проверяет подлинность документов по каждому льготному пассажиру.

Всего в России действует три программы субсидирования полетов, которые поддерживаются из федеральной казны. И в них участвуют 11 авиакомпаний.

Около 1,3 миллиона человек смогут в этом году купить авиабилеты по льготным ценам за счет госказны

Программа по Дальнему Востоку рассчитана на то, что льготными билетами по ней в этом году смогут воспользоваться более 446,7 тысячи пассажиров. Для них билет, к примеру, из Владивостока или Хабаровска Москву обойдется в 7,4 тысячи и 7,2 тысячи в одну сторону соответственно. Перелет по одному из самых популярных межрегиональных маршрутов Владивосток — Петропавловск-Камчатский (в одну сторону) обойдется льготному пассажиру в 6 тысяч рублей против обычных 10-12 тысяч.