Air France отменит в пятницу почти четверть рейсов

Авиакомпания Air France , персонал которой в очередной раз проводит забастовку, отменит в пятницу 24% рейсов, говорится в коммюнике перевозчика.

«Тридцатого марта Air France планирует выполнить 76% своей полетной программы: 80% дальнемагистральных, 70% среднемагистральных в и из парижского аэропорта имени Шарля де Голля и 80% ближнемагистральных рейсов в парижском аэропорту «Орли» и других аэропортах», — указано в заявлении.

Участие в забастовке примут почти треть пилотов и более 20% наземного персонала, передает РИА Новости

Авиакомпания заранее начала информировать пассажиров об изменении в расписании полетов. Акция протеста проводится по призыву сразу нескольких профсоюзов пилотов и наземных служб. Сотрудники Air France требуют увеличения зарплаты на 6% в качестве компенсации инфляции. Предыдущая забастовка прошла 23 марта.