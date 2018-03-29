Резервный борт «России» прибыл из Лондона в Петербург после 15-часовой задержки из-за ЧП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 29 марта. / ТАСС /. Резервный самолет авиакомпании «Россия» , который доставил пассажиров, задержанных в лондонском аэропорту «Гатвик» из-за того, что сотрудник авиаузла попал под шасси, прибыл в Санкт-Петербург с 15-часовой задержкой, сообщается на онлай-табло вылетов и прилетов на официальном сайте авиакомпании.

"Прибыл", — говорится в статусе рейса №6620 из Гатвика в петербургский аэропорт Пулково.

Согласно данным табло, рейс №6620 должен был прибыть в аэропорт Пулково накануне — 28 марта в 22:25 мск, однако фактическое время прибытия датировано 29 марта в 14:06 мск.

Как сообщалось ранее, инцидент с самолетом авиакомпании «Россия» произошел 28 марта в аэропорту Лондона. По данным авиакомпании, из-за нарушения техники безопасности нога одного из сотрудников, обслуживающих рейс, попала под шасси, он получил травмы. Во время высвобождения травмированного сотрудника самолет получил повреждения, из-за чего пришлось задействовать резервный борт.

Пассажиров разместили в гостинице для ожидания резервного самолета.

Авиакомпания «Россия» начала выполнять прямые регулярные перелеты из Санкт-Петербурга в Лондон и обратно несколько дней назад, 25 марта. Рейсы осуществляются из Пулкова в Гатвик и обратно ежедневно на воздушных судах семейства Airbus A320.