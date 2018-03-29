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Уклонистов от курортных сборов будут штрафовать
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Уклонистов от курортных сборов будут штрафовать 

Вести.Ru 29 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Отдыхающие, не заплатившие курортный сбор, могут быть оштрафованы на 2 тыс. руб. О таких планах объявили власти Ставропольского края. Остальные участники пилотного проекта по курорстному сбору — Крым, Алтайский и Краснодарский края — пока не вводят такой штраф.
Фото EPA.
Как сообщали «Вести. Экономика», Госдума в июле 2017 г. приняла закон о введении курортного сбора в 2018-2022 гг. за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и Крыму. На Ставрополье ставка курортного сбора самая большая — 50 руб. в сутки с человека. В Алтайском крае — 30 руб., в Краснодарском крае и Крыму — по 10 руб. Например, Крым установил ставку курортного сбора с 1 мая по 30 сентября в размере 10 руб. в сутки, а с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря — ноль руб. От уплаты сбора освобождены более 20 категорий граждан, в том числе лица в возрасте до 18 лет, жители Крыма, а также россияне, приезжающие в Крым на лечение по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Курортный сбор возьмут только за полные сутки проживания в гостинице. Дни заезда и выезда не учитывают. Депутаты Ставропольского края предлагают штрафовать за неуплату курортного сбора, сообщила "Российская газета". Отказавшихся платить сбор туристов предлагают штрафовать на сумму от 500 тыс. до 2 тыс. руб. Гостиницам, которые вовремя не перечислят в бюджет собранные средства, грозит штраф до 10 тыс. руб.
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