На курортах введут штрафы для уклонистов от новых сборов

Впрочем, у них еще есть время подумать. До старта эксперимента осталось чуть больше месяца. Исключение, скорее всего, будет сделано лишь для Краснодарского края , где из-за Чемпионата мира по футболу налог на отдых начнут взимать с 16 июля.

Окончательное решение о штрафных санкциях за неуплату курортного сбора по Ставропольскому краю также пока не принято. Этот вопрос краевые депутаты рассмотрят в первом чтении на ближайшем заседании. Отказавшихся платить сбор туристов предлагают штрафовать на сумму от 500 до 2 тысяч рублей. Гостиницам, которые вовремя не перечислят в бюджет собранные средства, грозит штраф до 10 тысяч. К слову, на Ставрополье ставка курортного сбора самая большая — 50 рублей в сутки с человека. В Алтайском крае — 30, в Краснодарском крае и Крыму — по 10 рублей.

Эксперты не раз обращали внимание, что сам механизм взимания сбора еще до конца не определен. Представим ситуацию: туриста в день отъезда из гостиницы просят заплатить курортный сбор по итогам пребывания, а тот отказывается. Что должен сделать отель? Взять в заложники его чемодан и не отдавать, пока постоялец не заплатит сбор? Вызвать наряд полиции?

Руководитель правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов объясняет, что из ниоткуда штраф взяться не может. Это административное правонарушение. Значит, надо составить протокол и вынести решение о наложении взыскания. Гостиницы такими полномочиями не обладают. Зафиксировать нарушение с надзорными органами тоже не так просто, требуется время.

Туристов, отказавшихся платить сбор, предлагают штрафовать на 500-2000 рублей. Отелям грозит до 10 тысяч

"В этом смысле проще всего на контроль взять гостиницу. Например, подсчитать число отдыхающих и сверить с уплатой сбора", — объясняет собеседник «РГ». Если турист не захочет платить, за него это в любом случае придется сделать отелю. Иначе штраф. Собрать налог с туриста-уклониста по возвращении домой вряд ли получится. Это же не нарушение правил дорожного движения, добавляет Мохов. То есть именно администрации гостиницы надо думать о том, как собирать налог. «Возможно, придется разъяснять, уговаривать, уведомлять постояльцев о курортном сборе заранее. Или даже брать деньги вперед, в день заезда», — считает Георгий Мохов.

В свою очередь вице-президент РСТ Юрий Барзыкин еще раз напоминает, что до сих пор не совсем ясно, как администрировать новый сбор.

"Те, кто задумывается о штрафах, видимо, рассчитывают добрать то, что не смогут собрать в виде курортного сбора", — предполагает эксперт. При низкой собираемости сбора его значимость для региональных бюджетов падает, а все полученные средства могут уходить на организацию процесса.

Нельзя со счетов сбрасывать и имиджевые потери. «Дополнительные штрафные санкции могут не самым лучшим образом сказаться на турпотоке», — уверен Барзыкин.

При этом ряд экспертов уже высказали мнение, что для отелей возможность уплатить штраф и вовсе не брать курортный сбор с отдыхающих может оказаться даже более привлекательной. Особенно, если сумма штрафа будет меньше расходов на сам сбор.