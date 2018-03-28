Крым, Париж или Египет? Куда поехать отдыхать в предстоящем сезоне отпусков

Весной — экскурсии, летом — море

По данным специалистов, петербуржцы заранее бронируют летний отдых, а вот с досугом на короткие праздники определяются незадолго до их начала.

Москве, Сочи, Краснодаре и — Если хотите приобрести выгодные туры, лучше искать билеты по дальним и ближайшим зарубежным направлениям уже сейчас. По России обычно билеты становятся дешевле за неделю до вылета, — объясняет представитель туристической компании Юлия Домрачева. — Чтобы не упустить скидки, подпишитесь на рассылку низких цен в любом удобном мессенджере. Выберите даты и направления, и вам сразу же придёт ссылка на нужное вам предложение, как только оно появится. Судя по запросам жителей нашего региона, на майские они не прочь отдохнуть в Симферополе Калининграде . Если же смотреть на ранние бронирования в зарубежном направлении, то лидируют Прага , Париж, Бали, Барселона и Тбилиси

По словам специалиста по европейскому направлению Дмитрия Медаева, на майские праздники лучше ловить 3-4-дневные туры, либо самостоятельно выискивать наиболее дешёвые варианты. — Например, перелёты из Риги Хельсинки до Рима Милана , Парижа, Берлина и Барселоны в три раза дешевле, чем из Санкт-Петербурга , — говорит эксперт. — Чем раньше вы начинаете планировать свой отдых, тем больше шанс найти выгодные предложения. При этом дешёвых горящих туров сейчас гораздо меньше, чем пять лет назад.

Если выбирать экзотические направления, то готовьтесь потратить на отдых где-нибудь на Бали, в Доминикане , на Мальдивах или Шри-Ланке от 120 до 140 тысяч рублей на двоих за неделю. Пляжи поближе, например, в Израиле , обойдутся от 60 тысяч, в Испании — от 50, в Турции — от 40 тыс. руб., а в Тунисе — от 30.

В Хургаду — через Каир

Эксперты ожидают, что отдых в Турции в предстоящем сезоне подорожает на 15%. В прошлом году отели хотели привлечь российских туристов и снизили цены. Сейчас спрос большой, поэтому удешевления туров не предвидится. Скидки возможны лишь вне сезона — до конца мая или после ноября, когда уже нельзя купаться, относительно прохладно, а отели полупустые.

Хорошая новость для всех ценителей отдыха на Красном море. С 11 апреля официально возобновляется авиасообщение с Египтом . Пока, правда, регулярные перелёты стартуют в Каир. Однако оттуда до любимых курортов Хургада и Шарм-Эль-Шейх можно добраться самолётом (около часа полёта) или автобусом (6-8 часов).

На майские праздники практически все билеты уже выкуплены. Кроме того, одна из крупных российских туркомпаний продаёт туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с трансфером из Каира. Пока с вылетом из Москвы. Цены радуют — майская неделя на двоих в пятизвёздном отеле по системе «всё включено» обойдётся в 80 тысяч рублей. Летние двухнедельные каникулы — от 85 тысяч. При этом в Интернете можно найти ещё более экономичные предложения с перелётами через Турцию и Беларусь — всего за 50-60 тысяч на двоих.

Традиционно многие едут отдыхать летом на курорты Краснодарского края Ставрополья , Кавказа и Крыма . Путёвки в среднем обойдутся в 50-60 тысяч рублей на двоих на две недели. Правда, это без системы «всё включено», а с завтраком и ужином. Ещё дешевле стоит пакет без питания.

Армения, Азербайджан, Албания и Венгрия. Аналитики одного из поисковых сервисов уверяют, что самым бюджетным двухнедельным отпуском на двоих станет отдых в Белоруссии (76 тысяч за проживание в отеле или арендованной квартире, питание в местных кафе и ресторанах, а также недорогие развлечения). На втором месте — поездка в Молдавию (77 тыс. руб.), а на третьем — в Абхазию (84 тыс. руб.). В топ недорогих стран для отдыха также вошли Индия

Свобода и мечта

В целом, если выбирать между Россией и зарубежьем, то такие направления как Болгария и Турция вполне могут поспорить по цене с Крымом, Адлером, Анапой Геленджиком . А дальние страны — с отдыхом на Камчатке (от 80 тысяч на человека), на Алтае (67 тыс. руб.) и на Байкале (60 тысяч).