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Сформирована маршрутная сеть полетов на ЧМ-2018
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Сформирована маршрутная сеть полетов на ЧМ-2018 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Города, где пройдут матчи мундиаля, свяжут авиарейсами в 55 направлениях, сообщает Росавиация.
Участие в программе перевозок подтвердили 17 авиакомпаний: «Азимут», "Алроса", "Аэрофлот", «Нордавиа», «Нордстар», «Победа», "Ред Вингс", «Россия», «Руслайн», «Саратовские авиалинии», «Северный ветер», «Сибирь», "Уральские авиалинии", «ЮВТ Аэро», "ЮТэйр", «Якутия» и «Ямал».
Росавиация сформировала предварительную маршрутную сеть, состоящую из 55 направлений. Она связывает между собой все города, принимающие матчи международного футбольного турнира.
Единый график расписания рейсов российских авиаперевозчиков составляется с учетом расписания полетов в летний период 2018 года. Завершение формирования графика планируется на начало летнего сезона расписания ИАТА 2018 года. До этого российские авиакомпании должны предоставить полные графики выполнения регулярных полетов в центральный банк расписания и слотов ПАО «Транспортная Клиринговая Палата».
После формирования графика Росавиация проведет анализ авиатранспортного обеспечения между городами-организаторами с учетом дат проведения матчей.
При необходимости авиакомпании смогут увеличить количество рейсов и провозные емкости на наиболее востребованных маршрутах.
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