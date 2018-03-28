Сформирована маршрутная сеть полетов на ЧМ-2018

Росавиация сформировала предварительную маршрутную сеть, состоящую из 55 направлений. Она связывает между собой все города, принимающие матчи международного футбольного турнира.

Единый график расписания рейсов российских авиаперевозчиков составляется с учетом расписания полетов в летний период 2018 года. Завершение формирования графика планируется на начало летнего сезона расписания ИАТА 2018 года. До этого российские авиакомпании должны предоставить полные графики выполнения регулярных полетов в центральный банк расписания и слотов ПАО «Транспортная Клиринговая Палата».

После формирования графика Росавиация проведет анализ авиатранспортного обеспечения между городами-организаторами с учетом дат проведения матчей.

При необходимости авиакомпании смогут увеличить количество рейсов и провозные емкости на наиболее востребованных маршрутах.