Плес и Русиново хотят соединить паромом с помощью танка

Плес и Русиново хотят соединить паромной переправой, узнал KOSTROMA.TODAY. У плесского причала уже стоит специальный речной буксир-толкач. Его сравнивают с танком — так как он умеет разворачиваться на месте.

Толкач готов доставлять паром от п. Гравкарьер (Красносельский район) до Плеса. Главное — довезти туристов до Гравкарьера.

«Если Красносельский район организует автобусную линию между Русиновым и Гравкарьером, то мы обеспечим доставку туристов на левый берег. Еще нужно место, где машины будут ожидать паром. За всё остальное: понтон, буксир, организацию переправы — мы готовы взяться», — рассказал Krasnoenews директор компании Алексей МАКАРОВ

Раньше в Плесе уже была паромная переправа. Она располагалась в районе нынешнего Музея пейзажа.