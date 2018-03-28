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Плес и Русиново хотят соединить паромом с помощью танка
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Плес и Русиново хотят соединить паромом с помощью танка 

Kostroma.Today 56 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Плес и Русиново хотят соединить паромной переправой, узнал KOSTROMA.TODAY. У плесского причала уже стоит специальный речной буксир-толкач. Его сравнивают с танком — так как он умеет разворачиваться на месте.
Толкач готов доставлять паром от п. Гравкарьер (Красносельский район) до Плеса. Главное — довезти туристов до Гравкарьера.
«Если Красносельский район организует автобусную линию между Русиновым и Гравкарьером, то мы обеспечим доставку туристов на левый берег. Еще нужно место, где машины будут ожидать паром. За всё остальное: понтон, буксир, организацию переправы — мы готовы взяться», — рассказал Krasnoenews директор компании Алексей МАКАРОВ.
Раньше в Плесе уже была паромная переправа. Она располагалась в районе нынешнего Музея пейзажа.
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