Лучших поваров, горничных и менеджеров выберут в Подмосковье 2 апреля

Эксперты в сфере туризма определят лучшего повара, горничную, менеджера, экскурсовода и официанта 2 апреля в подмосковном Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области

В «Атлас парк отеле» в Домодедове 2 апреля открывается конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» в индустрии туризма.

«Конкурс на звание «Лучший по профессии» в индустрии туризма проводится в Московской области уже 15 лет. Цель его — повышение профессионального уровня работников индустрии гостеприимства, обмен опытом, популяризация профессий ресторатора, гида и отельера, а также подготовка персонала гостиниц и ресторанов к чемпионату мира по футболу», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

Она уточнила, что в этом году поступило 60 заявок на участие в конкурсе, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Конкурс пройдет по пяти номинациям: «Лучший менеджер службы приема и размещения гостей», «Лучшая горничная», «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса», «Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса», «Лучший экскурсовод (гид)».

«В состав конкурсной комиссии войдут представители министерства культуры Московской области, образовательных учреждений в сфере туризма, эксперты туриндустрии. Победители в номинациях «Лучший менеджер службы приема и размещения гостей», «Лучший экскурсовод (гид)» примут участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма», — уточняется в сообщении.