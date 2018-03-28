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Лучших поваров, горничных и менеджеров выберут в Подмосковье 2 апреля
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Лучших поваров, горничных и менеджеров выберут в Подмосковье 2 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Эксперты в сфере туризма определят лучшего повара, горничную, менеджера, экскурсовода и официанта 2 апреля в подмосковном Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
В «Атлас парк отеле» в Домодедове 2 апреля открывается конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» в индустрии туризма.
«Конкурс на звание «Лучший по профессии» в индустрии туризма проводится в Московской области уже 15 лет. Цель его — повышение профессионального уровня работников индустрии гостеприимства, обмен опытом, популяризация профессий ресторатора, гида и отельера, а также подготовка персонала гостиниц и ресторанов к чемпионату мира по футболу», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Она уточнила, что в этом году поступило 60 заявок на участие в конкурсе, что на 20% больше, чем в прошлом году.
Конкурс пройдет по пяти номинациям: «Лучший менеджер службы приема и размещения гостей», «Лучшая горничная», «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса», «Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса», «Лучший экскурсовод (гид)».
«В состав конкурсной комиссии войдут представители министерства культуры Московской области, образовательных учреждений в сфере туризма, эксперты туриндустрии. Победители в номинациях «Лучший менеджер службы приема и размещения гостей», «Лучший экскурсовод (гид)» примут участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма», — уточняется в сообщении.
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