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Лучших по профессии в сфере туризма выберут на конкурсе в Домодедове
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Лучших по профессии в сфере туризма выберут на конкурсе в Домодедове 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Эксперты в сфере туризма определят лучшего повара, горничную, менеджера, экскурсовода и официанта на конкурсе «Лучший по профессии», который начнется 2 апреля в «Атлас Парк отеле» в Домодедове.
Конкурс на звание «Лучший по профессии» в индустрии туризма проводится в Московской области уже 15 лет. Цель его — повышение профессионального уровня работников индустрии гостеприимства, обмен опытом, популяризация профессий ресторатора, гида и отельера, а также подготовка персонала гостиниц и ресторанов к чемпионату мира по футболу
Оксана Косарева, министр культуры Московской области.
Она отметила, что в этом году на участие в конкурсе поступило 60 заявок, что на 20% больше, чем в прошлом году.
Конкурс пройдет по 5 номинациям: «Лучший менеджер службы приема и размещения гостей», «Лучшая горничная», «Лучший повар
гостинично-ресторанного
сервиса», «Лучший официант
гостинично-ресторанного
сервиса», «Лучший экскурсовод (гид)». В состав конкурсной комиссии войдут представители Министерства культуры Московской области, образовательных учреждений в сфере туризма, эксперты туриндустрии.
Победители в номинациях «Лучший менеджер службы приема и размещения гостей», «Лучший экскурсовод (гид)» примут участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма».
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