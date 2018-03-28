Лучших по профессии в сфере туризма выберут на конкурсе в Домодедове

Эксперты в сфере туризма определят лучшего повара, горничную, менеджера, экскурсовода и официанта на конкурсе «Лучший по профессии», который начнется 2 апреля в «Атлас Парк отеле» в Домодедове.

Конкурс на звание «Лучший по профессии» в индустрии туризма проводится в Московской области уже 15 лет. Цель его — повышение профессионального уровня работников индустрии гостеприимства, обмен опытом, популяризация профессий ресторатора, гида и отельера, а также подготовка персонала гостиниц и ресторанов к чемпионату мира по футболу

Она отметила, что в этом году на участие в конкурсе поступило 60 заявок, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Конкурс пройдет по 5 номинациям: «Лучший менеджер службы приема и размещения гостей», «Лучшая горничная», «Лучший повар

гостинично-ресторанного

сервиса», «Лучший официант

гостинично-ресторанного

сервиса», «Лучший экскурсовод (гид)». В состав конкурсной комиссии войдут представители Министерства культуры Московской области, образовательных учреждений в сфере туризма, эксперты туриндустрии.

Победители в номинациях «Лучший менеджер службы приема и размещения гостей», «Лучший экскурсовод (гид)» примут участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма».