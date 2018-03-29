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Путешественник из Китая отправится в Мурманск верхом на лошади
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Путешественник из Китая отправится в Мурманск верхом на лошади 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Китайский путешественник Цзин Ли планирует совершить поездку, посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года, верхом на лошади. Маршрут будет пролегать через те города, где будут проходить финальные матчи чемпионата. Об этом сообщило ИА Nation News.
Цзин Ли выедет из Карачаево-Черкесии. В числе планируемых для посещения китайцем городов будут Сочи, Волгоград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург и Мурманск.
Именно столица Заполярья будет являться финальной точкой в необычном путешествии.
Сообщается, что китайский путешественник является обладателем российского паспорта, живет мужчина в России, работает преподавателем китайского языка.
Ранее сообщалось о том, что интерес иностранцев к России на период ЧМ-2018 среди туристов вырос в 12 раз.
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