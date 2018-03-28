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Туристов в горах Норвегии эвакуируют из-за вспышки норовируса
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Туристов в горах Норвегии эвакуируют из-за вспышки норовируса 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Красный Крест эвакуировал 30 туристов из-за вспышки норовируса в норвежском национальном парке Хардангервидда, сообщает The Local.
Согласно сообщению, туристическая ассоциация Норвегии предприняла шаги по обеспечению гигиенического контроля в коттеджах парка, где останавливались заболевшие туристы.
Норовирус — инфекционное заболевание, которое известно как кишечный грипп, проявляется высокой температурой тела, рвотой, расстройством желудка. Впервые вирус был выявлен в 1972 году в городе Норфолк (Огайо, США), поэтому получил такое название.
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