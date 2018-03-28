«Уральские авиалинии» увеличат количество рейсов в период проведения ЧМ-2018 

«Уральские авиалинии» увеличат количество авиарейсов во время проведения Чемпиона мира по футболу — 2018. В регулярном расписании авиакомпании в этом период появятся десятки дополнительных рейсов из Москвы и обратно, а также чартерные международные и внутренние направления, сообщает URA.RU.
В частности, авиакомпания планирует выполнить 208 дополнительных рейсов между Москвой и городами, принимающими соревнования. Больше всего перелетов запланировано из столицы в Петербург — 28 рейсов. По 24 рейса запланировано по направлениям: Москва-Сочи, Москва-Казань, Москва-Самара, Москва-Нижний Новгород. Еще 20 рейсов направят в Ростов.
«В планах еще такие направления как Екатеринбург-Саранск и Екатеринбург-Волгоград в дни проведения матчей для болельщиков, которые путешествуют самостоятельно, вне организованных групп. Рейсы в Саранск — это единственное, совершенно новое направление в полетной программе авиакомпании, подготовленное специально для чемпионата», — отметили в «Уральских авиалиниях».
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.