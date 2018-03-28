Какие маршруты для туристов готовит Беларусь

Чтобы сохранить тенденцию, туроператорам придется проявить немало изобретательности или, как сейчас говорят, креативности. Чем конкретно будет удивлять гостей Беларусь в новом туристическом сезоне?

Итак, первое предложение: приграничный маршрут от Смоленска до Орши по течению Днепра.

Еще одна фишка нового сезона — более емкой станет «карта гостя» Минска . Уже с апреля она будет делиться на 5 форматов: VIP, премиум, бизнес… Те, в свою очередь, будут иметь 16 типов карт широкого ценового диапазона. Различаются они и по времени действия — от суток до года. Так что, уверены в унитарном предприятии «Мингорсправка», которое курирует этот продукт, каждый желающий найдет себе гостевую карту и по вкусу, и по карману.

К проекту подключились 37 белорусских музеев, 14 из них находятся вне Минска. Среди наиболее ярких объектов значатся старинные монументальные замки в городах Мир и Несвиж. Со скидкой можно также переночевать в 16 гостиницах, пообедать, купить сувениры. Даже поплавать в аквапарке можно будет за полцены.

Десятки, если не сотни новинок их объединены в календарь туристических мероприятий 2018 года. Тут и фестивали художественного, фольклорного творчества и театров. И международный слет пяти тысяч байкеров в Бресте с рок-концертом и праздничным фейерверком. И баталии реконструкторов. И ярмарки ремесленников, велосипедные маршруты по заповедным местам.