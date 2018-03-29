Ещё
Возобновлены авиарейсы из Петербурга на Мальту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возобновлены авиарейсы из Петербурга на Мальту 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Авиакомпания Air Malta возобновляет прямые авиарейсы из Петербурга на Мальту, передает пресс-служба аэропорта Пулково. Теперь добраться до островного государства в Средиземном море можно из Северной столицы без пересадок.
Самолет Airbus A320 с петербуржцами на борту будет отправлять на Мальту два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Обратные рейсы будут осуществляться из Валлетты по средам и субботам.
Регулярное авиасообщение между Петербургом и Валлеттой было прервано еще в 2014 году. С тех пор прямых рейсов на Мальту из Северной столицы не было.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Рейс Лондон - Петербург задержали из-за попавшего под шасси человека Крым, Париж или Египет? Куда поехать отдыхать в предстоящем сезоне отпусков Бондарчук подал в суд на «Смешариков» из-за показа мультфильма за границей
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары235
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово216
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»58
Юлия Скрипаль пошла на поправку208
Украина дала ответ по выдаче пранкера418
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение