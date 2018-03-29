Возобновлены авиарейсы из Петербурга на Мальту

Авиакомпания Air Malta возобновляет прямые авиарейсы из Петербурга на Мальту , передает пресс-служба аэропорта Пулково. Теперь добраться до островного государства в Средиземном море можно из Северной столицы без пересадок.

Самолет Airbus A320 с петербуржцами на борту будет отправлять на Мальту два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Обратные рейсы будут осуществляться из Валлетты по средам и субботам.

Регулярное авиасообщение между Петербургом и Валлеттой было прервано еще в 2014 году. С тех пор прямых рейсов на Мальту из Северной столицы не было.