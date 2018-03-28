Air Malta запускает прямые рейсы из Петербурга на Мальту

Национальный авиаперевозчик Мальты Air Malta открывает прямое авиасообщение с Петербургом

Первый рейс вылетит из петербургского аэропорта Пулково в 3:55 29 марта. Перелет будет длиться 4 часа 5 минут. Авиакомпания планирует совершать ночные рейсы дважды в неделю, в ночь со среды на четверг и с субботы на воскресенье. Минимальный тариф туда и обратно составит 140 евро.

В конце 2017 года стало известно, что Air Malta возобновит прямое сообщение с Петербургом накануне чемпионата мира по футболу, который пройдет в России . Регулярного авиасообщения между Петербургом и европейским островным государством не было с октября 2014 года.

По материалам «ДП» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.