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Бакинский международный аэропорт второй год подряд признан лучшим в СНГ
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Бакинский международный аэропорт второй год подряд признан лучшим в СНГ 

РЖД-Партнер 47 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Торжественная церемония вручения премии World Airport Awards состоялась в Стокгольме. Эта награда считается самой престижной оценкой в мировой индустрии аэропортов.
Премия была присуждена по итогам опроса, проведенного во время инспекции, охватившей 550 аэропортов по всему миру. В опросе приняли участие около 14 млн пассажиров из 100 стран, которых просили оценить аэропорты по таким параметрам, как удобство процедуры регистрации на рейс, прохождения паспортного контроля, безопасность, организация транзита, шопинг в аэропорту и другим параметрам.
Кроме того, Бакинский международный аэропорт занял третье место в категории воздушных гаваней мира, ежегодно обслуживающих до 5 млн пассажиров. Этот список возглавил аэропорт Лондон-Сити. А новый аэровокзальный комплекс бакинского аэропорта вошел в десятку лучших терминалов в мире. Лидером этого рейтинга стал лондонский Хитроу.
Международный терминал Бакинского международного аэропорта открылся в апреле 2014 года. Он способен принимать и отправлять 6 млн пассажиров в год. Площадь комплекса, который является одним из крупнейших в регионе, составляет 65 тыс. кв. м. Здание аэровокзала построено в оригинальном архитектурном стиле и имеет треугольную форму, а сверху напоминает птицу в полете. В комплекс также входят диспетчерская башня высотой 65 метров и Центр управления воздушным движением. Протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 4 км. Установленные здесь телескопические трапы дают возможность одновременно принимать до 12 самолетов.
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