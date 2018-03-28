Бакинский международный аэропорт второй год подряд признан лучшим в СНГ

Торжественная церемония вручения премии World Airport Awards состоялась в Стокгольме . Эта награда считается самой престижной оценкой в мировой индустрии аэропортов.

Премия была присуждена по итогам опроса, проведенного во время инспекции, охватившей 550 аэропортов по всему миру. В опросе приняли участие около 14 млн пассажиров из 100 стран, которых просили оценить аэропорты по таким параметрам, как удобство процедуры регистрации на рейс, прохождения паспортного контроля, безопасность, организация транзита, шопинг в аэропорту и другим параметрам.

Кроме того, Бакинский международный аэропорт занял третье место в категории воздушных гаваней мира, ежегодно обслуживающих до 5 млн пассажиров. Этот список возглавил аэропорт Лондон-Сити. А новый аэровокзальный комплекс бакинского аэропорта вошел в десятку лучших терминалов в мире. Лидером этого рейтинга стал лондонский Хитроу.

Международный терминал Бакинского международного аэропорта открылся в апреле 2014 года. Он способен принимать и отправлять 6 млн пассажиров в год. Площадь комплекса, который является одним из крупнейших в регионе, составляет 65 тыс. кв. м. Здание аэровокзала построено в оригинальном архитектурном стиле и имеет треугольную форму, а сверху напоминает птицу в полете. В комплекс также входят диспетчерская башня высотой 65 метров и Центр управления воздушным движением. Протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 4 км. Установленные здесь телескопические трапы дают возможность одновременно принимать до 12 самолетов.