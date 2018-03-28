Ещё
Авиакомпания Коми запустит пассажирские рейсы из Сыктывкара в Калининград
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Авиакомпания Коми запустит пассажирские рейсы из Сыктывкара в Калининград 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщают «Невские новости», АО «Комиавиатранс» собирается модернизировать действующие маршрутные сети и увеличить частоту рейсового плана между Сыктывкаром, Нарьян-Маром, Кировом, Санкт-Петербургом и Усинском.
Кроме того, «Комиавиатранс» планирует ввести новые рейсы из Москвы в Урай и из Сыкрывкара в Калининград, а также возобновить авиасообщение с Уфой и Самарой.
Ранее «ФедералПресс» писал, что авиакомпания-лоукостер «Победа» возобновила регулярные ежедневные рейсы между Калининградом и Москвой.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Победа» возобновила рейсы в Калининград Туристические маршруты в Краснодарском крае обустроят по единому стандарту В 2017 году в России зафиксирован рекордный турпоток
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр117
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома26
Мизулина: это удар в спину для Путина551
Россия объявила молочную войну117
Путин дал поручения Медведеву после трагедии154
Видео
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение