Авиакомпания Коми запустит пассажирские рейсы из Сыктывкара в Калининград 

Как сообщают «Невские новости», АО «Комиавиатранс» собирается модернизировать действующие маршрутные сети и увеличить частоту рейсового плана между Сыктывкаром, Нарьян-Маром, Кировом, Санкт-Петербургом и Усинском.
Кроме того, «Комиавиатранс» планирует ввести новые рейсы из Москвы в Урай и из Сыкрывкара в Калининград, а также возобновить авиасообщение с Уфой и Самарой.
Ранее «ФедералПресс» писал, что авиакомпания-лоукостер «Победа» возобновила регулярные ежедневные рейсы между Калининградом и Москвой.