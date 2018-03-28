Псковская область осталась в нацпрограмме детского туризма «Моя Россия»

Псковская область стала единственной, кто остался в нацпрограмме детского туризма

Псковская область — единственный регион России , который в порядке исключения не попал в ротацию и остался в Национальной программе детского туризма «Моя Россия». Об этом в среду, 28 марта, заявила заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова в рамках рабочей встречи с врио губернатора области Михаилом Ведерниковым

«Все региональные туристские дестинации из года в год ротируются. В случае с Псковской областью мы делаем исключение, потому что не представляем себе маршруты детского туризма духовного наполнения без вашего региона. В этом году уже две тысячи детей приедут к вам в гости. Я вам обещаю, что Псковский регион остается в детской программе», — сказала замглавы Минкульта

«Мы не подведем», — ответил Михаил Ведерников.

В этом году Псковская область участвует во всероссийской программе с тематическим проектом «Духовные истоки», а в следующем — с туристическим маршрутом памяти князя Александра Невского , который разрабатывается к 800-летию великого полководца.

«Министерство обязательно окажет вам помощь в отработке этого маршрута. Он должен быть не только глубоким и интересным, но и профессиональным, ориентированным на туриста с точки зрения логистики, проживания, питания и перемещения. Надеюсь, активно подключится Псковская епархия», — сказала замминистра.

В свою очередь врио губернатора выразил слова признательности за помощь в развитии детского туризма по программе «Моя Россия». «Это очень важно и для детей, которые проживают в других регионах, и для нашей туристической индустрии», — сказал Михаил Ведерников.