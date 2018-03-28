Как регионы России осваивают религиозный туризм

ПСКОВ , 28 марта. / ТАСС /. Регионы России научились привлекать туристов новыми видами экскурсий и познавательного отдыха — популярность набирает религиозный туризм и паломничество. Чтобы заинтересовать гостей, в стране восстанавливают храмы, открывают музеи и разрабатывают национальные маршруты, посвященные историческим личностям — развитие паломничества и религиозного туризма обсудили на всероссийской конференции, которая в среду прошла в Пскове.

Детский туризм и духовные истоки

По мнению экспертов, увеличить турпоток в регионах можно за счет развития религиозного и духовного туризма и вовлечения в него детских туристических программ. В России последние пять лет реализуют соответствующую президентскую программу, смысл которой в том, чтобы предоставить как можно большему числу детей возможность путешествовать по стране, независимо от достатка родителей и региона проживания.

Как сообщила в ходе конференции заместитель министра культуры РФ Алла Манилова , с 2016 года в рамках президентской «Национальной программы детского туризма» открыли новый туристический маршрут для школьников, который получил название «Духовные истоки», а Псковская область стала первым регионом, где реализовали этот маршрут.

"С позапрошлого года был включен в число направлений [президентской] программы маршрут «Духовные истоки». У нас не было сомнений, что нужно начинать именно с Псковской области. Дали квоту в 500 детей из всей России, и мы посмотрели на реакцию детей и педагогов, реакция была фантастическая. Они были потрясены Псковом", — сказала замминистра культуры РФ.

Манилова также добавила, что в этом году в Псков на экскурсию снова приедут дети со всей страны. Поездки запланированы летом, во время каникул, и осенью. В общей сложности Псков посетят около 2 тыс. детей из всех регионов.

"Мы в этом году уже 2 тыс. детей привезем сюда из всех регионов. Они приедут в Псков, представляете себе, из Дальнего Востока, из Сибири, Хакасии , из Тувы , с Северного Кавказа, из Арктического региона. Это очень важно для самих детей России, потому что они познакомятся с псковской землей. Это важно и для вашей индустрии, потому что туриндустрия Псковской области будет загружена государственным заказом", — отметила Манилова.

Открытие музеев и консолидация российского общества

Некоторые регионы РФ делают ставку на свое историческое прошлое и предлагают туристам уникальные экскурсии. Например, в этом году Псковская область стала участником туристического проекта «Императорский маршрут», который посвящен памяти Николая II и его семьи и объединяет города и регионы, сохранившие свидетельства об их последнем периоде жизни. В этом году туроператоры региона разработают программы (паломнические, культурно-познавательные и образовательные), которые будут продвигать в России и за рубежом.

По словам руководителя паломнических и туристских программ фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Марины Кировой, этот проект является новым явлением в туризме.

"Императорский маршрут" — это новое явление в туризме, которое относится к национальному достоянию, это коллективный проект, который поддерживает Минкульт . Маршрут создаст единое историко-культурное пространство и объединит российское обществе в год столетия смерти Романовых. А одной из важных составляющих маршрута станет открытие музеев. Например, в Тобольске откроется музей императорской семьи", — рассказала Кирова.

Первых туристов в рамках «Императорского маршрута» Псковская область примет этим летом. Региональные турфирмы планируют показать гостям железнодорожный вокзал Пскова, Спасо-Елеазаровский и Псково-Печерский монастыри, Изборскую крепость, Троицкий собор Псковского кремля и ряд других объектов. В «Императорский маршрут» сейчас входит Москва Санкт-Петербург , Тобольск, Тюмень Екатеринбург . В этом году кроме Псковской, к нему присоединились Кировская, Томская и Омская области.

Разница между паломничеством и религиозным туризом

Участники конференции сошлись во мнении, что туриндустрия должна научить российское общество разделять понятия паломничество и религиозный туризм.

"Паломничество и туризм — это разные понятия. Паломничеством занимается Русская православная церковь , и мы ей помогаем. Туризм религиозный, он не для паломников, не для тех людей, которые воцерковлены, он для более широкого круга людей, которые тянутся к духовному познанию. Они иногда не знают, как вести себя в храме и стесняются, не знают, где свечку за упокой ставить, где за здравие, им надо помочь", — сказала Манилова.

Эту мысль продолжила директор Паломнического центра Императорского православного Палестинского общества Елена Щербакова , призвав представителей туриндустрии при организации религиозных маршрутов уделять больше внимания невоцерковленным туристам. «Необходимо уделять большое внимание невоцерковленной части нашего населения, которые бы хотели понять духовные истоки страны», — пояснила Щербакова.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова отметила, что религиозный туризм — второй по популярности среди гостей региона. «Духовный туризм — это то, что востребовано как ничто другое, в области действуют семь монастырей, почти 40 церквей насчитывается только в одном Пскове. Этот потенциал обязывает и позволяет считать туризм одним из важнейших направлений развития региона», — сказала Емельянова.

За последние пять лет в Псковской области наблюдается рост турпотока. Как считают эксперты, этому во многом способствовало создание в регионе туристско-рекреационного кластера «Псковский». Проект включен в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ», а также в перечень приоритетных инвестиционных проектов в Северо-Западном федеральном округе. Создание туркластера «Псковский» обошлось примерно в 7 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей — средства федерального бюджета.