Авиакомпания «Сибирь» не видит необходимости в создании бюджетного авиаперевозчика 

Генеральный директор авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) Владимир Объедков считает ненужным создание собственного бюджетного авиаперевозчика.
«Это совершенно другая модель. Другая экономика. У меня бывают большие вопросы по экономике «Победы» (…) Считаю, что нам это пока не нужно. Мы сетевая компания, у нас хабы в Домодедово и Толмачево», — сказал он журналистам, комментируя вопрос о возможности создания бюджетной авиакомпании.
« (Например) В Улан-Удэ летаем из Москвы только мы и «Победа». Плюс мы там выполняем рейсы на Пекин. Наши тарифы сегодня более чем в 2 раза выше, чем тарифы «Победы». В обозримом пространстве у нас загрузка в районе 85-90%. Нужен ли лоукостер? Делать то же самое, но значительно дешевле. Зачем?», — добавил Объедков.