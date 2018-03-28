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В Ярославскую область в рамках федеральной программы «Десятилетие детства» приехали школьники из Санкт-Петербурга
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В Ярославскую область в рамках федеральной программы «Десятилетие детства» приехали школьники из Санкт-Петербурга 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
28 марта в Ярославскую область на экскурсию по городам Золотого кольца прибыли 230 школьников из Санкт-Петербурга. Поездка организована в рамках федеральной программы «Десятилетие детства».
Первый ее этап — проект «Открывая Россию» — нацелен на поддержку историко-познавательного туризма и развитие внутреннего туристического потока. Он стартовал в октябре 2017 года по направлению Москва — Владимир — Суздаль.
— В этом году Федеральный организационный комитет выбрал города Золотого кольца как основу для знакомства с культурой и историей России, — отметил заместитель директора департамента туризма Ярославской области Виталий Бормотов. — Ребята посетят три города региона: Ярославль, Ростов Великий и Переславль-Залесский. Программа экскурсий насыщенная и направлена на общее знакомство с туристическими центрами. Уверен, что многие участники экскурсий захотят снова посетить наш регион уже вместе с родителями.
В ходе обзорной экскурсии по Ярославлю школьники осмотрели исторический центр города, побывали в Спасо-Преображенском монастыре. Далее они проследуют в Кострому и Ростов. Завершится маршрут в Переславле. В каждом из городов ребята увидят главные достопримечательности, памятники архитектуры, поучаствуют в интерактивных программах.
На развитие интереса ярославских школьников к культуре и истории региона направлен проект «Живые уроки». Соглашение о его реализации подписано между Федеральным агентством по туризму, Правительством Ярославской области и руководством проекта в рамках международной выставки «Интурмаркет-2018».
«Живые уроки» подразумевают внедрение туристско-экскурсионных мероприятий в программы школьного и профессионального образования. Проект реализуется с 2012 года, его участниками стали уже более 30 регионов России. Работа идет в тесном взаимодействии с туроператорами, образовательными учреждениями и органами власти.
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