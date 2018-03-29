Ещё
На Кубани ожидают увеличения числа туристов до 22 млн человек к 2030 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани ожидают увеличения числа туристов до 22 млн человек к 2030 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Туристический поток на курорты Кубани вырастет с 16 миллионов до 22 миллионов человек согласно Стратегии развития Краснодарского края-2030, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в ТПП РФ.
В ТПП РФ в четверг проходит презентация экономического и инвестиционного потенциала Кубани.
"Число туристов в настоящее время составляет 16 миллионов человек. К 2030 году их число, согласно Стратегии, достигнет 22 миллионов человек. Доля иностранных туристов сейчас составляет 1 миллион человек, к 2030 году мы нарастим ее на 15%-20%", — сказал Кондратьев, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах роста туристического потока из-за рубежа на курорты региона.
Глава края подчеркнул, что на Кубани в настоящее время создана отличная инфраструктура для комфортного пребывания как российских, так и иностранных туристов, «тем более, что есть курорты мирового уровня, такие, как „Красная поляна“.
Другие новости региона читайте здесь >>
Сочи перед открытием ХХII зимних Олимпийских игрГород Сочи
РИА Новости: последние новости
"Только потом не нойте": как спастись от экзотических болезней в тропиках Аэропорт Симферополя перешел на весеннее-летнее расписание Туристов в горах Норвегии эвакуируют из-за вспышки норовируса
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера243
Юлия Скрипаль пошла на поправку66
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово40
Китай готовит для США ответный удар69
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну305
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение