Англичане признали Краков самым дешевым для отдыха европейским городом

Как отмечают авторы ежегодного списка, в целях экономии лучше отдыхать в городах Восточной Европы.

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СКР подтвердил гибель детей при пожаре в ТЦ в Кемерове

Источник: четыре ребенка погибли во время пожара в кемеровском ТЦ

Путин после пожара в ТЦ встретился в Кемерове с инициативной группой