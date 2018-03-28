«Только потом не нойте»: как спастись от экзотических болезней в тропиках

Таиланде россиянин заболел лихорадкой Денге и впал в кому. Срок действия его страховки закончился, содержание в стационаре на острове Пхукет обходится семье примерно в 150 тысяч рублей в день. Как минимизировать риски заражения экзотическими болезнями за границей — в материале РИА Новости

Планируя поездку в экзотическую страну, многие туристы опасаются пищевых отравлений и солнечных ожогов, но не инфекций или лихорадок. Люди слышат предостережения, однако мало кто верит, что именно он заболеет. А ведь порой для этого достаточно одного комариного укуса.

О вспышке лихорадки Денге в Юго-Восточной Азии на этой неделе сообщил Роспотребнадзор . И вот 21 марта турист из Барнаула Герасим Григорьев попал в реанимацию больницы Пхукета в критическом состоянии. Как рассказали РИА Новости его родственники, сейчас он подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких и искусственной почке, врачам пришлось привязать его руки к кровати — в забытьи пациент может вытащить трубки аппаратов.

В начале года эпидемия лихорадки Денге случилась в Шри-Ланке : заболели 48 тысяч человек, 77 скончались.

Лихорадка Денге — это острое вирусное заболевание, вызывающее очень высокую температуру, головную, мышечную и суставную боль, сыпь. Основные переносчики Денге — комары, симптомы проявляются через 3-14 дней после укуса.

Возможны осложнения: падает уровень тромбоцитов, что вызывает кровотечения, которые очень сложно остановить. Опасность лихорадки Денге

Врач Сергей Колмаков около десяти лет живет в Таиланде, работает штатным переводчиком Phyathai Siracha Hospital (Сирача). Рассказывает, что обезопаситься от Денге можно вакцинированием, а также используя спрей от комаров или другие защитные средства.

"В Таиланде, особенно в центральной части, не так много экзотических болезней, самая распространенная как раз Денге, — говорит Сергей. — Очень редко бывают случаи малярии — это заболевание больше характерно для Камбоджи. Чаще всего люди обращаются с ротавирусными инфекциями, вызывающими расстройство желудка". Для всех, кто собирается в Таиланд, страховка необходима, иначе стоимость лечения может достичь нескольких миллионов: сутки пребывания в частной клинике — порядка 80 тысяч рублей, в государственной — еще дороже.

В случае заражения Денге эксперт советует по возможности лечить лихорадку, не уезжая из Таиланда. "В России с Денге мало знакомы, ее как-то даже побаиваются, хотя малярию лечат хорошо", — считает Сергей.

"Началось все в самолете, когда я летела из Пхукета в Новосибирск, — рассказывает она. — Весь полет мне было очень жарко, болели ноги и спина. На следующий день я проснулась с высокой температурой. Врач из поликлиники направил в инфекционную больницу, где меня полторы недели лечили супрастином, а пока была температура, давали парацетамол". Анна до сих пор точно не знает, что за лихорадка у нее была: "Медики сказали, что у меня Денге. Анализ крови это не подтвердил, но и не опровергнул". Анна Белорукова, дизайнер из Новосибирска , переболела экзотической лихорадкой.

Микробный и вирусный пейзаж Роспотребнадзор и Ростуризм регулярно призывают туроператоров предупреждать о вспышках заболеваний в разных странах, однако не все турагентства готовы рисковать своей прибылью.

"Есть такое заболевание, как "диарея путешественников", ведь в каждой местности свой микробный и вирусный пейзаж, — поясняет Андрей Девяткин. — И попадание этих возбудителей через рот в организм человека приводит к развитию острого диарейного синдрома". Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Андрей Девяткин говорит, что наиболее частая экзотическая болезнь, которую привозят российские туристы с отдыха, — это как раз лихорадка Денге. В 2016 году также были зафиксированы случаи заболеваний в России лихорадкой Зика. В прошлом году была вспышка энтеровирусной инфекции в Турции (Коксаки), но это, по мнению Девяткина, не свидетельствует о какой-то проблеме страны, скорее связано с ее теплым климатом.

Но есть и болезни, привязанные к географии. Так, лихорадка Эбола чаще всего встречается в Экваториальной Африке, вирус Зика — в Центральной и Южной Америке, желтая лихорадка — в тропическом поясе Африки и Южной Америки, лихорадка Денге — в Юго-Восточной Азии. Как обезопасить себя

Туристам, собирающимся в экзотические страны, необходимо получить подробную информацию об инфекционной заболеваемости в регионе, в некоторых случаях — вакцинироваться в обязательном порядке.

Купание в небольших водоемах, контакт с животными, укусы насекомых, которые размножаются в большом количестве в зарослях, отсутствие чистой питьевой воды повышают риск заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями.

Алексей Иванов: "Зато когда говорят, что, ребята, сидите дома, там антисанитария, а где-то предупреждают об обстановке неблагоприятной, все начинают возражать: "Что, и из дома выходить, мол, опасно? И на машине опасно? И все опасно? Что теперь, никуда не ездить, нигде не бывать?" Бывайте, ездите, только потом не нойте". Михаил Саныч: "Неприятно говорить, но нечего ездить по заграницам". Евгений Ильин: "Я что-то тут начитался, и зачем мне эта заграница? Лучше на Байкал летом рвануть или в Крым". Пока российский турист Герасим Григорьев остается в больнице Пхукета, в соцсетях его знакомые развернули акцию по сбору денег, которая в том числе вылилась в бурную дискуссию.

Как бы ни обострялась дискуссия после очередного заболевания экзотической лихорадкой, на самом деле риски заразиться в цивилизованных отелях, вдали от дикой природы, по мнению экспертов, минимальны.