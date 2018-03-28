Ростуризм: сократился список отелей, завышающих цены в период ЧМ-2018

"По состоянию на 22 марта больше всего случаев нарушений отмечено в Санкт-Петербурге — 14, далее следуют г. Москва — 7, Калининградская область — 3 и Самарская область — 2. Меньше всего случаев нарушений — по одному — выявлено в Волгоградской и Ростовской областях. Общее количество зафиксированных случаев нарушений составило 28, что на 20 случаев меньше, чем в прошлый раз", — говорится в сообщении.

Последние проверки показали, что самые значительные нарушения ценовой политики правительства допустили гостиницы в Самарской (до 706%) и Калининградской (до 400%) областях и в Москве (до 287%). Наименьшее превышение отмечено в Санкт-Петербурге (6%).

В Ростуризме уточнили, что «черный список» не только сократился, но изменился по составу отелей. Из предыдущей версии в документе остались 7 гостиниц в Москве, 2 гостиницы в Калининграде и 2 гостиницы в Самаре

Ранее руководитель ведомства Олег Сафонов в разговоре с РИА Новости выразил желание предупредить рынок, что контроль за ценообразованием в отелях продолжится, и будет сделано все, чтобы ситуация при необходимости корректировалась с точки зрения качественного и комфортного размещения российских и зарубежных болельщиков, которые приедут на матчи чемпионата мира по футболу.