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Ростуризм: сократился список отелей, завышающих цены в период ЧМ-2018
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Ростуризм: сократился список отелей, завышающих цены в период ЧМ-2018 

РИА Новости 28 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму обновило список отелей в городах проведения мероприятий чемпионата мира по футболу, которые предлагают потребителям завышенные цены в период проведения мундиаля, и выяснило, что нарушителей стало на 20 меньше, сообщает в среду пресс-служба ведомства.
"По состоянию на 22 марта больше всего случаев нарушений отмечено в Санкт-Петербурге — 14, далее следуют г. Москва — 7, Калининградская область — 3 и Самарская область — 2. Меньше всего случаев нарушений — по одному — выявлено в Волгоградской и Ростовской областях. Общее количество зафиксированных случаев нарушений составило 28, что на 20 случаев меньше, чем в прошлый раз", — говорится в сообщении.
Последние проверки показали, что самые значительные нарушения ценовой политики правительства допустили гостиницы в Самарской (до 706%) и Калининградской (до 400%) областях и в Москве (до 287%). Наименьшее превышение отмечено в Санкт-Петербурге (6%).
В Ростуризме уточнили, что «черный список» не только сократился, но изменился по составу отелей. Из предыдущей версии в документе остались 7 гостиниц в Москве, 2 гостиницы в Калининграде и 2 гостиницы в Самаре.
Ранее руководитель ведомства Олег Сафонов в разговоре с РИА Новости выразил желание предупредить рынок, что контроль за ценообразованием в отелях продолжится, и будет сделано все, чтобы ситуация при необходимости корректировалась с точки зрения качественного и комфортного размещения российских и зарубежных болельщиков, которые приедут на матчи чемпионата мира по футболу.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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