Ростуризм: Число завышающих цены на ЧМ-2018 отелей в России снизилось до 28 

Федеральное агенство по туризму (Ростуризм) составило очередной «черный список» отелей в России, завышающих цены на проживание в период чемпионата мира 2018 г., в него вошло 28 гостиниц. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.
«По состоянию на 22 марта больше всего случаев нарушений отмечено в Санкт-Петербурге — 14, далее следуют Москва — 7, Калининградская область — 3 и Самарская область — 2. Меньше всего случаев нарушений — по одному — выявлено в Волгоградской и Ростовской областях. Общее количество зафиксированных случаев нарушений требований постановления правительства РФ от 10 февраля 2016 г. №89 составило 28, что на 20 случаев меньше, чем в прошлый раз», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается также, что из предыдущей версии «черного списка», в обновленной редакции документа остались семь гостиниц Москвы (CHAR, «Адам», Tiara Royal Park, «Павелецкая площадь», «Маяк», «Покровка 6 отель», «Матрешка»), два отеля Калининграда (Hostel Crown, U kota) и два самарских («Купеческий дом», «Гагарин»).
«В целом, с начала года по общему числу выявленных случаев нарушения требований постановления №89 лидирует Санкт-Петербург, на втором месте Москва, на третьем — Калининградская область, на четвертом — Краснодарский край. За весь период в списке побывало 188 отелей, причем 18 из них не по одному разу. Больше всего нарушений выявлено по гостиницам категории «без звезд». На втором месте трехзвездочные отели. На третьем месте отели категории «две звезды», — добавили в пресс-службе.