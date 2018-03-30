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Калининградские отели предупредили о закрытии при отсутствии паспортов безопасности
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Калининградские отели предупредили о закрытии при отсутствии паспортов безопасности 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести Калининград
КАЛИНИНГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области предупредили отельеров о необходимости в срок до 20 апреля получить паспорта безопасности. Не прошедших процедуру закроют. Об этом, по сообщению пресс-службы областного правительства, сообщил в пятницу на оперативном совещании министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.
"Количество отелей, которые прошли категорирование и получили паспорта безопасности — 68 из 234. Это является основной проблемой с точки зрения подготовки к чемпионату [мира по футболу 2018]. Те, кто не пройдет категорирование и не получит паспорт безопасности, однозначно закроются. Документы необходимо подать до 20 апреля", — подчеркнул Ермак, которого цитирует пресс-служба.
Министр отметил, что подготовке мест коллективного размещения к ЧМ по футболу сейчас в регионе уделяется особое внимание.
Матчи домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня). По оценкам Министерства культуры и туризма Калининградской области, в период проведения игр в регион приедут до 120 тыс. туристов.
Ранее сообщалось, что номерной фонд гостиниц в области без учета кемпингов, баз отдыха, санаториев, апартаментов и частного сектора готов единовременно предоставить 6397 номеров или 12297 мест, отмечалось, что весь номерной фонд официально классифицирован.
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 Ещё 7 источников 
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