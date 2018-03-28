Плохо лежит: что необычного воруют из номеров постояльцы отелей

Эксперты провели исследование и выяснили, какие самые странные вещи смогли вынести из гостиниц их постояльцы. Оказалось, что путешественников интересует не только банное полотенце или мыло, но и кое-что более ценное. Об этом пишет журнал Vanity Fair.

Ранее портал lastminute.com узнал, что чаще всего владельцы отелей не находят на своем месте шампуни, полотенца и мыло, кроме того, ушлые клиенты похищают столовые приборы, тапочки, а также пульты управления от установленных в номерах телевизоров. Некоторые более находчивые постояльцы, покидая гостиницу, выворачивают лампочки из светильников и забирают из пультов батарейки.

Управляющий одной из итальянских гостиниц рассказал, что один из посетителей умудрился покинуть гостиницу с двумя скульптурами фламинго в натуральную величину.

Задумал кражу — вышла лажа

Десять самых нелепых ограблений

В стамбульском отеле Furniture One вспомнили, что один из гостей смог вынести из номера почти всю мебель. На месте остались только кровать, стол и телевизор. Между тем, каким образом он это сделал, история умалчивает.

В гостинице Hotel du Vin, расположенной в британском городе Бирмингем, постояльцу так понравилась голова кабана в бильярдной, что он не смог устоять перед соблазном и прихватил ее с собой. Чучело через несколько дней было возвращено обратно. Однако друзья воришки решили выкупить голову хряка и подарить ее мужчине на свадьбу.

Одному из гостей элитного отеля в Берлине пришлась по душе ванная комната в заведении. Он прихватил с собой смеситель, душевую лейку и даже стульчак с унитаза.

Воруют и в США . Владельцы одной из гостиниц Лас-Вегаса рассказали журналистам, что однажды после отбытия одного из постояльцев не нашли в его номере ковра, а в ОАЭ гость украл из отеля холодильник и софу.

Бывший главный менеджер Starwood Hotel Group Колин Беннет рассказал британской The Telegraph , что в один из вечеров не обнаружил в холле отеля дорогого рояля. Как оказалось, несколько часов перед этим в гостиницу зашли трое неизвестных и отволокли музыкальный инструмент на улицу.

Согласно подсчетам экспертов, хозяевам пятизвездочных гостиниц кражи обходятся ежегодно до 20 тысяч долларов в год, а для отелей чуть скромнее — в 9-14 тысяч долларов.

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