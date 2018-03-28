Авиакомпания Ryanair будет летать в Европу из Херсона

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии изданию LB.ua.

«Сейчас мы совместно с Херсонской облгосадминистрацией ведем переговоры с Ryanair, чтобы уже в следующем году запустить рейсы авиакомпании из аэропорта Херсона в страны Европы. Предварительно мы получили положительную оценку», — сказал чиновник.

Аэропорт южного города выбран не случайно. Еще в 2014 году херсонские власти делали заявления о переносе функций Симферопольского аэропорта в Херсон. До присоединения Крыма России аэропорт «Симферополь» занимал третье место по пассажиропотоку, обслуживая в год 1,2 млн пассажиров. Аэропорт «Херсон» дает более скромные показатели: в 2017 году пассажиропоток составил около 106 тыс. человек. Основные направления — Турция Египет , а также столица Украины

«Это даст возможность нашим людям, живущим в Крыму, летать в Европу, так как они фактически изолированы от мира из-за оккупации России» — сказал Омелян.

Ранее в СМИ отмечалось, что в Крыму завершаются работы по масштабной реконструкции международного аэропорта «Симферополь», на которую выделено 12 млрд рублей. Проектом предусмотрена реконструкция взлетно-посадочной полосы, строительство новой полосы, модернизацию оборудования, а также строительство нового современного аэровокзального комплекса.