Ещё
Авиакомпания Ryanair будет летать в Европу из Херсона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Авиакомпания Ryanair будет летать в Европу из Херсона 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии изданию LB.ua.
«Сейчас мы совместно с Херсонской облгосадминистрацией ведем переговоры с Ryanair, чтобы уже в следующем году запустить рейсы авиакомпании из аэропорта Херсона в страны Европы. Предварительно мы получили положительную оценку», — сказал чиновник.
Аэропорт южного города выбран не случайно. Еще в 2014 году херсонские власти делали заявления о переносе функций Симферопольского аэропорта в Херсон. До присоединения Крыма к России аэропорт «Симферополь» занимал третье место по пассажиропотоку, обслуживая в год 1,2 млн пассажиров. Аэропорт «Херсон» дает более скромные показатели: в 2017 году пассажиропоток составил около 106 тыс. человек. Основные направления — Турция, Египет, а также столица Украины.
«Это даст возможность нашим людям, живущим в Крыму, летать в Европу, так как они фактически изолированы от мира из-за оккупации России» — сказал Омелян.
Ранее в СМИ отмечалось, что в Крыму завершаются работы по масштабной реконструкции международного аэропорта «Симферополь», на которую выделено 12 млрд рублей. Проектом предусмотрена реконструкция взлетно-посадочной полосы, строительство новой полосы, модернизацию оборудования, а также строительство нового современного аэровокзального комплекса.
Украина.ру: последние новости
Погребинский: Цель властей Украины - полноценная война с Россией Количество погибших при пожаре в Кемерово выросло до 55 человек Опубликована презентация, на основании которой выслали российских дипломатов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался Олег Анофриев75
Тулеев обратился к жителям Кузбасса317
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1090
Первая отставка произошла в Кемерово435
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
01:10
«Буран» решили воскресить
Технологии Наука и техника
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение