«Всё включено» по-казански. Варианты путешествия по Татарстану

Казани придумали новый туристический термин, чтобы описать те эмоции и то удивление, что испытает путешественник, вкусивший фирменных татарстанских удовольствий в рамках маршрута «1001 удовольствие». «Абау»-эффект — аналог хорошо известного «вау», но с ярким национальным уклоном.

Атташе впридачу

Именно эта мысль — сделать так, чтобы турист, побывавший в нашей республике, уехал от нас переполненный позитивными воспоминаниями, стала ключевой при создании брендового маршрута « Татарстан : 1001 удовольствие». Чтобы журналисты поняли: гостям предложат все самое лучшее и в самой яркой упаковке — презентацию маршрута проводили в одном из казанских ресторанов, который тоже входит в «1001 удовольствие», ведь именно здесь туристов будут в день их прибытия в столицу Татарстана угощать приготовленными по старинным рецептам национальными блюдами и поить фирменными чаями и шербетом из лепестков дикой розы. И здесь, как и положено ресторанам, работающим по халяль-стандартам, не по­дают алкоголь, а путешественникам-мусульманам предложат воспользоваться имеющейся молельной комнатой для намаза.

«В современном мире люди не хотят быть туристами, они хотят быть путешественниками, изучать местный опыт, уклад, жить как местные жители. И новый маршрут разработан в соответствии с мировыми трендами, — говорит глава госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов . — Наша основная задача, чтобы эмоции и переживания человека от маршрута остались надолго, чтобы наш гость мог сказать: да, такого я больше нигде не видел и не чувствовал».

Маршрут рассчитан на четыре дня и три ночи. В день заезда путешественников расселят по гостиницам. Причём тут создатели маршрута проявили гибкость и предложили туристам самим выбрать звёздность отелей: это может быть «Ногай» 3* (бывший Дом печати), «Релита» 4* или пятизвездочный «Мираж». Соответственно, за пребывание гость заплатит от 25 990 рублей до 40 990 рублей. В эту стоимость, кроме проживания с завтраками, входят обеды, дегустации, мастер-классы, интерактивы, экскурсионное и транспортное обслуживание, включая трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал.

В отелях гостей будут ждать атташе — специально обученные люди, которые будут сопровождать туристическую группу на протяжении всего путешествия.

«Это мировая практика, в спорте у команды есть свой персональный атташе, что означает сопровождающий, — пояснила директор «Центра развития туризма Республики Татарстан» Дильбар Садыкова. — Эту терминологию мы себе и взяли».

Атташе ответит на любую просьбу туриста, проконсультирует по любым вопросам, вплоть до покупки сувениров, а ещё научит самым распространённым татарским словам. Каждая туристическая группа будет состоять не более чем из 10 человек, что позволит обеспечить каждому гостю индивидуальный подход.

Программа маршрута

Итак, первый день. После сытного обеда в чайхане гостей отведут в Казанский кремль, где они не только посетят мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор, но и встретятся с легендарной царицей Сююмбике, которая сама расскажет обо всех тайнах своей башни. Далее путешественники совершат променад по Кремлёвской набережной, после чего их перевезут на противоположную сторону Казанки и прокатят «вокруг света» на колесе обозрения, что стоит возле «Ривьеры».

После осмотра казанских достопримечательностей с высоты птичьего полёта туристов отвезут в татарскую деревеньку «Туган авылым», где расскажут о национальных костюмах и предложат поучаствовать в татарской чайной церемонии.

Во второй день туристов на целый день увезут на легендарный остров-град Свияжск. Сначала, конечно же, проведут экскурсию по его достопримечательностям, включая посещение объекта ЮНЕСКО — Успенского собора, а затем накормят борщом в хлебе и ухой из свияжского судака, напоят медовухой. Отведавших русских блюд и напитков туристов отведут на Конский двор, где будут показывать своё искусство кузнецы, гончары и кожевники.

Третий день пребывания гостей предполагает два варианта развития событий: тем, кто изрядно утомился, изучая казанские и свияжские древности, предложат посетить тонизирующие процедуры в одном из городских спа-комплексов. Далее их ждёт экскурсия в комплексе «Городская панорама», где с головой окунут в мир мультимедийных экспонатов из истории и современности Казани. Также в тур входит прогулка на ладье вдоль стен Кремля.

Тех же путешественников, что жаждут как можно больше увидеть и познать, пригласят в Великий Болгар . Туристы смогут увидеть самый большой в мире Коран и расскажут о местных достопримечательностях. В четвёртый день гостям организуют пешеходную экскурсию по Старо-Татарской слободе, где они встретятся с татарскими бабушкой и дедушкой — Эби и Бабаем и вместе с ними разучат несколько па из национальных танцев. После сытного национального обеда последует прогулка по набережной озера Кабан с обязательным рассказом о таящихся на дне несметных ханских сокровищах. Ну а напоследок туристов отвезут в фирменный магазин, где проведут дегустацию местных алкогольных напитков.

«Маршрут разрабатывался совместно с местным туроператорским сообществом. Сейчас его реализовывают пять туркомпаний Казани, — рассказал Сергей Иванов. — Надеемся, что на первые даты тура уже будет определённое количество туристов, и далее мы уже будем раскручивать этот «маховик». В этом году мы планируем вывести наш маршрут на российский рынок. Понятно, что это не массовый продукт, но мы хотим, чтобы он стал брендовым».

Первые группы охотников за «абау»-эффектом в Казани ждут уже 29 апреля.