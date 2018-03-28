Отдых в странах Юго-Восточной Азии: плюсы, минусы и честные отзывы туристов

Тайланд: для тех, кому не сидится на месте

Тайланд — самое популярное курортное направление среди всех стран Юго-Восточной Азии. Это объясняется сравнительно низкими стартовыми ценами и хорошо развитой инфраструктурой. Тайланд столько лет принимает гостей со всего мира, что здесь есть всё необходимое для удовлетворения потребностей туристов с самыми разными запросами. Местное население неплохо говорит на английском языке, в кафе можно без труда найти европейские блюда, а официанты и повара понимают, что такое not spicy («не острое»). Эта страна, пожалуй, лучше подходит для неофитов, только открывающих экзотические направления путешествий и плохо знакомых с азиаткой культурой. В Тайланде огромное количество развлечений: бары, аквапарки, торговые центры, фестивальные программы.

Если хотите побродить по храмам и ощутить, что такое крупный азиатский город, то поезжайте Паттайю или Бангког, но чистого моря вы там не найдете. А вот пляжный отдых лучше всего на островах: Пхукет , Самуй, Самет и в провинции Краби

Виза: не нужна, если срок вашего пребывания в стране не превысит 30 дней. Когда ехать: высокий сезон в Тайланде длится с ноября по март. По его окончании цены снижаются, но погода может преподнести сюрпризы в виде проливных дождей. Что стоит попробовать: покатайтесь на слонах, посетите буддистский храм, попробуйте знаменитый тайский массаж. Что нельзя вывозить из страны: изображение и статуэтки Будды, кораллы и ракушки, изделия из слоновьей кости и панциря черепахи, дуриан, арбуз, кокосовый орех. Средняя стоимость тура (2 человека, 7 ночей): 60 000 рублей. Перелёт: около 9 часов.

Тайланд, о. Пхукет, Патонг

Вьетнам : для тех, кто хочет прикоснуться к древней культуре и заняться дайвингом

Многие сравнивают Вьетнам с Тайландом. Но все же во Вьетнаме не такой большой поток туристов и есть тихие необжитые уголки. Северный Вьентам славится своей древней историей: практически в любой точке этой страны вы найдете древние памятники, храмы и заповедники. Центральный Вьетнам, где самый мягкий климат, а туристический сезон продолжается почти круглый год, подходит для пляжного отдыха. А Южный Вьетнам с крупнейшим городом Хошимином полон дорогих магазинов, шикарных отелей и ресторанов с европейским уровнем обслуживания. И с таким же уровнем цен.

Самое популярное занятие во Вьентаме — дайвинг. Здесь самые дешевые дайвинг-курорты и есть, на что посмотреть при погружении. Например, в национальном заповеднике Кондао, который состоит из 14-ти островов, можно встретить очень редких млекопитающих — дюгоней (морских коров), больших зеленых черепах и эндемиков — животных и растений, которые больше нигде не обитают.

Виза: не нужна, если срок вашего пребывания в стране не превысит 15 дней Когда ехать: высокий сезон во Вьетнаме длится с декабря по май. Но мягкий климат позволяет отдыхать с комфортом почти круглый год. Что стоит попробовать: займитесь дайвингом и понаблюдайте за самыми редкими животными, посетите национальные парки и древние храмовые комплексы, попробуйте национальный суп «фо». Что нельзя вывозить из страны: яйца и перья птиц, золото, редкие растения, изделия из шерсти редких животных. Средняя стоимость тура (2 человека, 7 ночей): 100 000 рублей. Перелёт: около 10 часов.

Вьетнам, Фантхиет, Муйне

Вьетнам, Фантхиет, Муйне

Камбоджа : для тех, кто любит путешествовать «дикарем»

В Камбодже самая маленькая отельная база из всех курортных стран Юго-Восточной Азии. Но это не значит, что здесь мало туристов. Просто здесь, как и в Индии , принято самостоятельно снимать дом. Страна славится своими дикими пляжами и природой, но можно без труда организовать и культурную программу. Одно из самых популярных туристических мест в Камбодже — Анкгор, столица древнего кхмерского государства и самый известный памятник страны.

А в столице — Пномпень — можно познакомиться с жизнью классического азиатского мегаполиса со стеклянными небоскребами и посетить Королевский дворец и пагоды.

Найдется занятие и любителям природы: в Камбодже целых семь национальных парков с реликтовыми растениями, тропическими лесами и мангровыми зарослями.

Виза: стоит30$ (1710 р.), Ооформляется заранее или по прилёту. Когда ехать: высокий сезон в Камбодже длится с ноября по апрель. Что стоит попробовать: посетите национальные парки, буддистские святыни, купите изделия из знаменитого камбоджийского шелка. Что нельзя вывозить из страны: буддистские реликвии, драгоценные камни и металлы, редкие виды животных и растений. Средняя стоимость тура (2 человека, 7 ночей): 100 000 рублей. Перелёт: около 12 часов с учетом пересадки. Прямых рейсов из России нет.

Камбоджа, Пномпень

Египта. *Все отзывы взяты с сайта tophotels.ru, орфография и пунктуация авторов сохранена. Мнение редакции может не совпадать с суждениями, высказанными комментаторами в отзывах. Особенности отдыха в Юго-Восточной Азии Если вы никогда не были в Азии, то прежде чем бронировать тур непременно ознакомьтесь с особенностями этого достаточно специфического туристического направления. Ведь отдых там значительно отличается от привычных европейских курортов или Турции

В Азии не распостранены отели, работающие по системе «все включено». Да и отели вообще. Чаще там сдаются номера в гостевых домиках или частном секторе. Учтите, что в Азии сложно найти рестораны с европейской кухней, а в тех, что есть — стоить обед будет в несколько раз дороже, чем в заведениях с местными блюдами. Помните, что в путешествии по Азии пить можно только бутилированную воду. В Азии вода не очищается и не хлорируется. Перед поездкой пополните аптечку средствами для желудка. Привычная для местных жителей острая еда может вызывать расстройство пищеварения. Внимательно изучайте таможенные правила. Из Азии запрещено вывозить многие предметы, растения и животных, и незнание законов не освободит вас от неприятностей с таможней.

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