«Саратовские авиалинии» вновь задержали четыре рейса

Москва ( «Саратовские авиалинии» вновь задержали вылет четырех рейсов. Об этом свидетельствует онлайн-табло авиакомпании. В частности, речь идет о самолете 6В-766, следующего по маршруту Саратов аэропорт Домодедово ). Первоначально вылет был запланирован на 11.20. Как стало известно, теперь рейс отправится в столицу в 13.00 по местному времени. Столичный рейс 6В-759 Москва — Саратов должен был вылететь в областную столицу в 8.10 по московскому времени. Вместо этого самолет полетит в Саратов в 10.00.

Борт 6В-765, также осуществляющий вылет в Саратов из Домодедова, отправится в областную столицу в 14.15, вместо 12.35. С задержкой вылетит также вечерний рейс. Самолет 6В-763 отправится в Саратов в 22.00, с задержкой на 45 минут.