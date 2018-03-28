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«Саратовские авиалинии» вновь задержали четыре рейса
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Саратовские авиалинии» вновь задержали четыре рейса 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Саратовские авиалинии» вновь задержали вылет четырех рейсов. Об этом свидетельствует онлайн-табло авиакомпании. В частности, речь идет о самолете 6В-766, следующего по маршруту Саратов — Москва (аэропорт Домодедово). Первоначально вылет был запланирован на 11.20. Как стало известно, теперь рейс отправится в столицу в 13.00 по местному времени. Столичный рейс 6В-759 Москва — Саратов должен был вылететь в областную столицу в 8.10 по московскому времени. Вместо этого самолет полетит в Саратов в 10.00.
Борт 6В-765, также осуществляющий вылет в Саратов из Домодедова, отправится в областную столицу в 14.15, вместо 12.35. С задержкой вылетит также вечерний рейс. Самолет 6В-763 отправится в Саратов в 22.00, с задержкой на 45 минут.
На минувшей неделе «ФедералПресс» уже сообщал о задержке трех рейсов компании «Саратовские авиалинии».
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