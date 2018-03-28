Авиакомпания «Ямал» не отклонилась от расписания

Белоруссии. Воздушный перевозчик признан самым пунктуальным среди авиакомпаний России

Как сообщили «КС» в пресс-службе АТК «Ямал», для определения победителей авиакомпании делятся на восемь категорий в зависимости от частоты выполнения рейсов и максимальной взлетной массы воздушного судна.

В итоге, московский аэропорт «Домодедово» определил, что самыми точными перевозчиками в январе 2018 года стали S7 Airlines , «Ямал», «Ижавиа», ЮВТ АЭРО, Lufthansa , Qatar Airways, AZAL, Etihad Airways.

Причем, среди перевозчиков второй категории, выполнивших от 17 до 300 пассажирских рейсов в неделю, с максимальной взлетной массой от 3000 до 30 000 тонн, лидером стала АТК «Ямал».

Северяне выполнили 200 рейсов без отклонения от расписания.

Поясним, что согласно правилам конкурса, при расчете пунктуальности, рейсы, задержанные из-за сложных метеоусловий, не учитываются.