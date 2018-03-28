Ещё
Авиакомпания «Ямал» не отклонилась от расписания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Авиакомпания «Ямал» не отклонилась от расписания 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Воздушный перевозчик признан самым пунктуальным среди авиакомпаний России и Белоруссии.
Таков результат специализированного конкурса, проведенного в январе международным аэропортом «Домодедово».
Как сообщили «КС» в пресс-службе АТК «Ямал», для определения победителей авиакомпании делятся на восемь категорий в зависимости от частоты выполнения рейсов и максимальной взлетной массы воздушного судна.
В итоге, московский аэропорт «Домодедово» определил, что самыми точными перевозчиками в январе 2018 года стали S7 Airlines, «Ямал», «Ижавиа», ЮВТ АЭРО, Lufthansa, Qatar Airways, AZAL, Etihad Airways.
Причем, среди перевозчиков второй категории, выполнивших от 17 до 300  пассажирских рейсов в неделю, с максимальной взлетной массой от 3000 до  30 000 тонн, лидером стала АТК «Ямал».
Северяне выполнили 200 рейсов без отклонения от расписания.
Поясним, что согласно правилам конкурса, при расчете пунктуальности, рейсы, задержанные из-за сложных метеоусловий, не учитываются.
Красный Север: последние новости
Ирония судьбы-2018: авиакомпания отправила пассажира на Ямал вместо Питера На Ямале проходят поминальные мероприятия о погибших в Кемерово Ямальцы у Вечного огня и в храмах поминают погибших в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово188
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1061
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово114
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»24
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»207
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:38
Заболеваемость гриппом остается ниже эпидпорога
Новости Москвы Другое
04:49
На акцию памяти погибших пришли 12 тысяч человек
Новости Москвы Пожары
00:23
Началась проверка всех городских торговых центров
Новости Москвы
00:50
В аэропорту Тель-Авива столкнулись два самолета
Происшествия Ближний Восток
10:15
Каховскую ветку объединят с Большой кольцевой линией метро
Новости Москвы
01:00
В Багратионовском проезде появится новая площадь
Новости Москвы
20:01
Эскалатор на «Ленинском проспекте» закрыли на ремонт
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение