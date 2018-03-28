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Jetstar Pacific добавит самолеты на линию Хошимин-Бангкок
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Jetstar Pacific добавит самолеты на линию Хошимин-Бангкок 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Jetstar Pacific намерены участить полеты между Бангкоком и Хошимином до семи самолетов в неделю
Дополнительные рейсы буду введены на период с 20 мая по 31 августа. Стоимость билета до столицы Таиланда будет начинаться с 200 000 донгов за человека (примерно $8,8) без учета налогов. Приобрести их можно будет либо на сайте компании — www.jetstar.com — или в агентствах по продаже билетов по всей стране.
Jetstar Pacific — вьетнамский бюджетный авиаперевозчик со штаб-квартирой в Хошимине, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские перевозки по аэропортам страны, а, также, в Сингапур, Бангкок, Осаку, Тайбэй, Гонконг и Гуанчжоу.
Источник: Dtinews
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