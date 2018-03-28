Более пятисот отелей завысили цены перед ЧМ-2018

По информации пресс-службы ведомства, к 26 марта был проведен мониторинг 10141 объекта размещения, которые оказывают гостиничные услуги. Выявлено 502 случая завышения цен и 100 случаев отсутствия у гостиниц свидетельства о прохождении классификации.

Ростовской области и Краснодарском крае. В связи с этим возбуждено 1228 дел об административных правонарушениях. Наибольшее количество случаев завышения цен было выявлено в Санкт-Петербурге