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Более пятисот отелей завысили цены перед ЧМ-2018
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Более пятисот отелей завысили цены перед ЧМ-2018 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По информации пресс-службы ведомства, к 26 марта был проведен мониторинг 10141 объекта размещения, которые оказывают гостиничные услуги. Выявлено 502 случая завышения цен и 100 случаев отсутствия у гостиниц свидетельства о прохождении классификации.
В связи с этим возбуждено 1228 дел об административных правонарушениях. Наибольшее количество случаев завышения цен было выявлено в Санкт-Петербурге, Ростовской области и Краснодарском крае.
Как писал «ФедералПресс» ранее, в Нижнем Новгороде управление Роспотребнадзора оштрафовало на 420 тысяч рублей несколько предприятий гостиничной сферы.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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