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Вьетнамский пляж попал в список самых чистых в Юго-Восточной Азии
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Вьетнамский пляж попал в список самых чистых в Юго-Восточной Азии 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Газета Independent включила вьетнамский пляж Да Тэм в список 10 самых экологически чистых в Юго-Восточной Азии
Да Тэм находится на острове Кон Дао в провинции Бариа-Вунгтау. Так, как остров является частью одноименного национального парка, его пляж совершенно не освоен туристической индустрией. Чтобы попасть на него, посетители должны зарегистрироваться в офисе парка, а затем пройти почти 6,5 км.
Тем не менее, Да Тэм достаточно известен — всего несколько месяцев назад его посещали Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми. Как мы писали ранее, этот пляж регулярно попадает в различные ТОПы международных изданий. Например, газета Time включила его в список 13 мест на Земле с самой голубой водой.
Трудно поверить, что когда-то этот уединенный остров выполнял роль тюрьмы, куда французы ссылали борцов за независимость, а руководство Южного Вьетнама — несогласных с режимом. На острове до сих пор стоит здание старой темницы, которое сейчас принимает туристов в качестве музея.
Источник: Vietnam.net
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