Вьетнамский пляж попал в список самых чистых в Юго-Восточной Азии

Газета Independent включила вьетнамский пляж Да Тэм в список 10 самых экологически чистых в Юго-Восточной Азии

Да Тэм находится на острове Кон Дао в провинции Бариа-Вунгтау. Так, как остров является частью одноименного национального парка, его пляж совершенно не освоен туристической индустрией. Чтобы попасть на него, посетители должны зарегистрироваться в офисе парка, а затем пройти почти 6,5 км.

Тем не менее, Да Тэм достаточно известен — всего несколько месяцев назад его посещали Анджелина Джоли Брэд Питт с детьми. Как мы писали ранее, этот пляж регулярно попадает в различные ТОПы международных изданий. Например, газета Time включила его в список 13 мест на Земле с самой голубой водой.

Трудно поверить, что когда-то этот уединенный остров выполнял роль тюрьмы, куда французы ссылали борцов за независимость, а руководство Южного Вьетнама — несогласных с режимом. На острове до сих пор стоит здание старой темницы, которое сейчас принимает туристов в качестве музея.

Источник: Vietnam.net