Ещё
Петербург принял рекордное число туристов в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Петербург принял рекордное число туристов в 2017 году 

RT на русском 41 минуту назад
Санкт-Петербург принял рекордное число туристов в 2017 году — 7,5 млн человек. Об этом информирует Nation News. Как заявил глава горкомитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов на заседании петербургского правительства, в 2016 году туристов было на 600 тыс. меньше.
Чиновник отметил, что в 2017 году доля иностранных гостей выросла и почти сравнялась с долей внутренних туристов (3,6 млн и 3,9 млн соответственно).
«Наибольшее количество иностранных туристов прибыло из стран Евросоюза, Китая и Соединённых Штатов. Этому поспособствовали две основные причины —благоприятный курс валюты и динамичное развитие туристической инфраструктуры в городе», — рассказал Филиппов.
По его словам, гостиничный номерной фонд города в 2017 году увеличился до 38,6 тыс. номеров.
Чиновник добавил, что на данный момент вместе с традиционным для города культурно-познавательным туризмом активно развивается событийный, деловой и медицинский — они в наименьшей степени подвержены сезонности.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что в длинные выходные с 8 по 11 марта, приуроченные к Международному женскому дню, Крым посетили почти 20 тыс. туристов.
RT на русском: последние новости
Стадион в Калининграде, построенный к ЧМ-2018, получил разрешение на эксплуатацию Эксперт отметил потенциал стран Африки в развитии туризма СМИ: Ростуризм сообщил о рекордном туристическом потоке в России в 2017 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным502
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово22
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля174
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации81
«Нафтогаз» оценил решение ФРГ по «Северному потоку-2»44
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение