Петербург принял рекордное число туристов в 2017 году

Санкт-Петербург принял рекордное число туристов в 2017 году — 7,5 млн человек. Об этом информирует Nation News. Как заявил глава горкомитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов на заседании петербургского правительства , в 2016 году туристов было на 600 тыс. меньше.

Чиновник отметил, что в 2017 году доля иностранных гостей выросла и почти сравнялась с долей внутренних туристов (3,6 млн и 3,9 млн соответственно).

Китая и «Наибольшее количество иностранных туристов прибыло из стран Евросоюза Соединённых Штатов . Этому поспособствовали две основные причины —благоприятный курс валюты и динамичное развитие туристической инфраструктуры в городе», — рассказал Филиппов.

По его словам, гостиничный номерной фонд города в 2017 году увеличился до 38,6 тыс. номеров.

Чиновник добавил, что на данный момент вместе с традиционным для города культурно-познавательным туризмом активно развивается событийный, деловой и медицинский — они в наименьшей степени подвержены сезонности.