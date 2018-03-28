Ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Шацк запустят от автостанции «Красногвардейская» с 3 апреля 

Ежедневные рейсы автобусов из Москвы в Шацк (Рязанская область) будут отправляться с автостанции «Красногвардейская» с 3 апреля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».
«С 3 апреля 2018 г. перевозчик ООО «Славянский экспресс» открывает рейс Москва-Шацк отправлением от автостанции «Красногвардейская» ежедневно в 19:30», — уточняется в сообщении.
В пресс-службе добавили, что стоимость проезда составит 760 руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 380 руб. Стоимость провоза багажа — 50 руб.