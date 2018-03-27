Стала известна пропускная способность трассы «Таврида» 

Пропускная способность крымского автоподхода и трассы «Таврида» составит 40 тысяч машин в сутки.
По слова мэра Керчи Сергея Бороздина, это значит, что с окончанием строительства на полуострове будет действовать транспортная сеть, способная принять любое увеличение транспортных потоков, неизбежных с ростом инвестиционной и туристической привлекательности Крыма.
Отметим, движение по трассе «Таврида» будет запущено в две очереди: по двум полосам от Керчи до Симферополя машины смогут доехать уже в декабре этого года, а движение по всей четырехполосной трассе до Севастополя откроется в декабре 2020 года.