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Стала известна пропускная способность трассы «Таврида»
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Стала известна пропускная способность трассы «Таврида» 

Национальная Служба Новостей 31 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пропускная способность крымского автоподхода и трассы «Таврида» составит 40 тысяч машин в сутки.
По слова мэра Керчи Сергея Бороздина, это значит, что с окончанием строительства на полуострове будет действовать транспортная сеть, способная принять любое увеличение транспортных потоков, неизбежных с ростом инвестиционной и туристической привлекательности Крыма.
Отметим, движение по трассе «Таврида» будет запущено в две очереди: по двум полосам от Керчи до Симферополя машины смогут доехать уже в декабре этого года, а движение по всей четырехполосной трассе до Севастополя откроется в декабре 2020 года.
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