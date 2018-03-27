Стала известна пропускная способность трассы «Таврида»

Пропускная способность крымского автоподхода и трассы «Таврида» составит 40 тысяч машин в сутки.

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