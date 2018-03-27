Аэропорт Домодедово перешел на весенне-летнее расписание

Столичный аэропорт Домодедово с 27 марта 2018 г. перешел на весенне-летнее расписание, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Аэропорт Домодедово перешел на весенне-летнее расписание. Партнеры воздушной гавани традиционно открывают новые направления и увеличивают частоту на действующих маршрутах», — говорится в сообщении.