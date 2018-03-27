Столичный аэропорт Домодедово с 27 марта 2018 г. перешел на весенне-летнее расписание, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Аэропорт Домодедово перешел на весенне-летнее расписание. Партнеры воздушной гавани традиционно открывают новые направления и увеличивают частоту на действующих маршрутах», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в связи с этим сразу несколько авиаперевозчиков открывают полеты из Домодедово. Так, с 26 марта компания Royal Air Maroc начала полеты в Касабланку. В начале апреля Egypt Air планирует возобновить рейсы в Каир, а 3 июня первый рейс в Варшаву из воздушной гавани выполнит авиакомпания LOT.
«Базовый перевозчик аэропорта — S7 Airlines — открывает рейсы сразу на нескольких зарубежных направлениях: Тенерифе, Рига, Анталья, Ольбия, Рекьявик и Бари. «Уральские авиалинии» планируют начать полеты в Болонью и Франкфурт-на-Майне, Red Wings — в Астрахань и Иркутск, «Саратовские авиалинии» — в Красноярск, а «ЮВТ Аэро» — в Советский. С началом весенне-летней навигации Gulf Air увеличивает частоту полетов в Бахрейн до восьми раз в неделю. Aigle Azur — плюс три еженедельных рейса в Париж. Red Wings будет чаще летать в Ереван: авиакомпания планирует выполнять рейсы в столицу Армении ежедневно», — добавили в пресс-службе.