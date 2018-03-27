Росморречфлот рассказал о запуске туристических маршрутов по рекам

Это даст возможность проходить по Дону пассажирским и грузовым судам даже в засушливый сезон. Наполнится Цимлянское водохранилище: больше воды получат жители городов, промышленность и села Ростовской области . Можно будет поддержать гарантированные глубины судового хода на Нижнем Дону

Завершить работы на Багаевском гидроузле планируют к 2020 году. Интересно, что его возведение было спроектировано еще при строительстве Волго-Донского канала в конце 1960-х годов для обеспечения гарантированных глубин до выхода в Азовское море. В нашем веке углубление внутренних водных путей, где можно и нужно развивать судоходство, тоже остается актуальным. Для этого и строят новые гидроузлы. Проектируется Нижегородский низконапорный гидроузел на Волге. Его хотят построить к 2021 году. И тогда на реке будут сняты все ограничения по прохождению судов.

Дноуглубительные работы позволили обеспечить безопасный проход барж на реке Зея в рамках реализации проекта «Сила Сибири». «Ситуацию в 2017 году в этой области удалось улучшить на протяжении 1,5 тысячи километров внутренних водных путей. Мы закончили работы по укреплению откосов и углублению на Волго-Балте. Достигнута единая глубина в четыре метра», — отметил Олерский.

Это дало возможность на реке Волхов открыть новый туристический маршрут. После строительства Крымского моста новый туристический маршрут будет доступен и для отдыхающих на Черном море. Здесь запущена круизная линия Новороссийск — Ялта — Севастополь Сочи . Что касается круизных перевозок по российским рекам, то интерес к ним возвращается как у наших, так и у иностранных туристов, в том числе благодаря углублению судоходных рек.

Но пока объем пассажирских перевозок на внутренних водных путях снижается. Это результат строительства новых и качественных автомобильных дорог. И этот тренд сложно переломить.