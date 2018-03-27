Почти 18 тыс. поездок совершили пассажиры на поездах «Ласточка» на маршруте Москва-Иваново с 13 марта

Почти 18 тыс. поездок совершили пассажиры на поездах «Ласточка» на маршруте Москва-Иваново с 13 марта 2018 г., сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«С момента запуска, с 13 марта 2018 г., электропоездов «Ласточка» по маршруту Москва-Иваново и в обратном направлении ими было перевезено 17,7 тыс. пассажиров. Заполняемость их сегодня составляет около 100%», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что поезда «Ласточка» уже две недели курсируют ежедневно пятивагонными составами, делая по два рейса во встречном направлении, отправляясь в утренние и вечерние часы из Москвы и Иванова. В поезде пассажирам предложено три класса обслуживания — бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку/высадку маломобильных групп пассажиров, в том числе и с низких платформ. В вагоне №1 имеются места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

«Приобрести билеты на поезда «Ласточка» сообщением Москва-Иваново можно за 90 суток до отправления поезда во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». В настоящее время (по 12 мая включительно) на билеты для пассажиров, следующих по маршруту Москва-Иваново и в обратном направлении, действуют специальные фиксированные тарифы: базовый класс — 459 руб., экономический класс — 503 руб., бизнес — 1 тыс. 501 руб.», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что с 13 мая формирование конечной стоимости проезда для пассажиров в поездах «Ласточка» на маршруте Москва-Иваново будет осуществляться в рамках динамического ценообразования. Расчет стоимости будет производится в зависимости от времени, оставшегося до отправления поезда, а также фактического и предполагаемого спроса пассажиров на выбранный рейс.

«Так, стоимость в базовый класс будет начинаться от 390 руб., в экономический — от 503 руб., в бизнес-класс — от 1 тыс. 501 руб. Кроме того, будет действовать система скидок для различных категорий населения (например, для пассажиров в возрасте до 21 года скидка составит 60%, а для пассажиров в возрасте от 60 лет — скидка 50%, а при оформлении билетов по тарифу «туда-обратно» предоставляется скидка 20% на обратный билет)», — заключили в пресс-службе.